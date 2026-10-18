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DRM लखनऊ मंडल ने किया उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण; मार्च-2027 तक काम पूरा करने के निर्देश

DRM लखनऊ मंडल ने किया उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव: अमृत भारत योजना के तहत उन्नाव जंक्शन का कायाकल्प हो रहा है. कार्य में देरी पर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. लखनऊ मंडल के डीआरएम ने जंक्शन पर हो रहे कार्य की प्रगति देखी और मार्च 2027 तक हर हाल में इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों का निरीक्षण किया. केबल शिफ्टिंग के नाम पर देरी नहीं करने के निर्देश दिए. इस जंक्शन का चयन 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया. करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है.