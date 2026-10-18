DRM लखनऊ मंडल ने किया उन्नाव जंक्शन का निरीक्षण; मार्च-2027 तक काम पूरा करने के निर्देश
उन्नाव में पुष्पक एक्सप्रेस में हुए विवाद के बाद नेपाली यात्री की मौत का मामला चर्चा में रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 6:55 AM IST
उन्नाव: अमृत भारत योजना के तहत उन्नाव जंक्शन का कायाकल्प हो रहा है. कार्य में देरी पर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. लखनऊ मंडल के डीआरएम ने जंक्शन पर हो रहे कार्य की प्रगति देखी और मार्च 2027 तक हर हाल में इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों का निरीक्षण किया. केबल शिफ्टिंग के नाम पर देरी नहीं करने के निर्देश दिए. इस जंक्शन का चयन 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया. करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है.
इसके तहत नए स्टेशन भवन, 15 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, वेटिंग रूम, फूड प्लाजा, सीसीटीवी और वाई-फाई जैसी यात्री सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है.
हालांकि, निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. करीब तीन साल बीतने के बाद भी परियोजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने की शिकायत की गई.
सांसद साक्षी महाराज की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया और डीआरएम ने मौके पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया.
ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तकनीकी अड़चनों और केबल शिफ्टिंग के नाम पर काम में और देरी न की जाए. रेलवे प्रशासन का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक स्टेशन के कायाकल्प का काम पूरा कर लिया जाए.
नेपाली यात्री की मौत पर कार्रवाई: उन्नाव में पुष्पक एक्सप्रेस में हुए विवाद के बाद नेपाली यात्री की मौत का मामला चर्चा में रहा. रेलवे अधिकारी से सवाल किया कि यात्री के पास धारदार या नुकीली वस्तु कैसे पहुंची और हिरासत के दौरान हुई घटना के लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जा रही है. इस पर डीआरएम ने कहा कि कमांडेंट से इसकी जानकारी लेंगे. जानकारी के अनुसार, इस मामले में चार आरपीएफ कर्मियों पर कार्रवाई की गई है.
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