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ब्रिटिश ताज को 'अल्टीमेटम', हमारी धरोहरें लौटाओ, वरना झेलना होगा कानूनी युद्ध, भरना होगा जुर्माना- छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी

ब्रिटिश ताज को 'अल्टीमेटम', हमारी धरोहरें लौटाओ, वरना झेलना होगा कानूनी युद्ध ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि किंग चार्ल्स को एक पत्र भेजा गया है. इस पत्र में साफ कहा है कि ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित भारतीय कलाकृतियां केवल वस्तुएं नहीं है. बल्कि भारत की अस्मिता का हिस्सा हैं. पत्र में विशेष रूप से हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की वाघ नख का जिक्र है. साथ ही उनकी प्राणप्रिय जगदंबा तलवार और उनके तैल चित्र की भी तत्काल वापसी की मांग की गई है.

रायपुर: भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता के सम्मान और औपनिवेशिक काल में लूटी गई अपनी गौरवशाली विरासतों को वापस पाने के लिए अब देश की अलग-अलग संस्थाएं मुखर हो गई हैं. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय को एक कड़ा पत्र लिखकर भारत की प्राचीन संपदाओं की वापसी के लिए 6 जून 2026 की अंतिम तारीख तय कर दी है. इस पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है.

अब समय आ गया है. जब भारत अपनी उन निधियों को वापस ले. जिसे बलपूर्वक या छल से औपनिवेशिक शासन के दौरान ले जाई गई थीं.- डॉ. कुलदीप सोलंकी

6 जून का 'अल्टीमेटम'

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि 6 जून 2026 तक ये धरोहरें भारत को सम्मानपूर्वक लौटाई जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

संग्रहालय से मिले राजस्व वापसी की भी मांग

केवल धरोहरों की वापसी ही नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से इन वस्तुओं के प्रदर्शन से ब्रिटेन ने राजस्व कमाया है उसे भी ब्याज सहित वापसी की मांग रखी गई है. 5 लाख ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक हर्जाने का भी दावा किया जाएगा. यह संभवतः भारत की ओर से किसी भी विदेशी सत्ता को दी गई अब तक की बड़ी और स्पष्ट कानूनी चेतावनी होगी.

211 दुर्लभ कलाकृतियां शामिल

सोसायटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सूची में शामिल 211 बेशकीमती धरोहरें केवल छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी वस्तुएं ही नहीं, बल्कि भारत की दुर्लभ कलाकृतियों भी हैं. इसमें धार्मिक मूर्तियां भगवान गणेश, दुर्गा, सूर्य देव और विष्णु की प्राचीन प्रतिमाएं, साथ ही जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां शामिल है.

इन दुर्लभ कलाकृतियों की वापसी की मांग

अमरावती स्तूप के अवशेष- लगभग 2000 साल पुराने अमरावती मार्बल्स

होयसल कला- 12वीं-13वीं शताब्दी की नक्काशीदार मूर्तियां

शिव नटराज- चोल काल की विश्वप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं

सम्राट अशोक के शिलालेख- ब्राह्मी लिपि में अंकित भारतीय इतिहास के प्राचीनतम साक्ष्य

मुगल-राजपूत लघु चित्र दरबारी- जीवन और शौर्य गाथाओं को दर्शाते दुर्लभ पेंटिंग्स

डॉ. सोलंकी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि अन्याय की नींव पर खड़ा साम्राज्य स्थायी नहीं होता. आज का सशक्त और आत्मनिर्भर भारत अपनी गौरवशाली विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मांग केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी के वैश्विक आंदोलनों को और अधिक बल देगी.