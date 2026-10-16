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झांसी में 100 साल पुरानी बस्ती खाली कराने का अल्टीमेटम, नोटिस से मचा हड़कंप, लोग बोले- अब कहां जाएंगे

नोटिस मिलने से परेशान ग्रामीण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

झांसी : सदर बाजार थाना क्षेत्र में कुंज वाटिका के पीछे स्थित गणेश मड़िया कैंटोनमेंट क्षेत्र में बस्ती खाली कराने को लेकर विवाद सामने आया है. यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि सेना के जवान दो दिन पहले बस्ती में पहुंचे और 15 व 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया. लोगों का कहना है कि यदि तय समय में मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर से घर गिराने की चेतावनी दी गई है. इससे बस्ती में रहने वाले करीब 40 परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है.

स्थानीय लोगों का दावा है कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं और कुछ परिवारों की तीसरी व चौथी पीढ़ी इसी बस्ती में रह रही है. उनका कहना है कि वे कैंटोनमेंट बोर्ड में हाउस टैक्स भी जमा करते रहे हैं. इसके बावजूद मकान खाली करने के लिए नोटिस दिए जाने से परेशान हैं. लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर बस्ती खाली कराने की कार्रवाई रोकने की मांग की है. उनका कहना है कि उन्होंने अपने पुराने निवास और अन्य दावों से संबंधित दस्तावेज भी प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए हैं.

लोगों का कहना है कि उन्हें घर खाली करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है. अपना सामान समेटकर दूसरी जगह जाना मुश्किल है. अचानक बेदखली की कार्रवाई से उनके सामने रहने का संकट पैदा हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बस्ती वालों का समर्थन किया है. स्थानीय निवासी मुन्नी देवी ने बताया कि सेना के जवान मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है. मेरे पति बीमार और दिव्यांग हो गए हैं. ऐसे में परिवार को लेकर कहां जाऊंगी. हरिकृष्ण ने बताया, बस्ती में करीब 40 मकान हैं. यहां रहने वाले परिवार लंबे समय से निवास कर रहे हैं और कई परिवारों की कई पीढ़ियां यहीं बीती हैं. उनका आरोप है कि सेना की ओर से 15 और 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने की बात कही गई है. जवानों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर से घर गिरा दिए जाएंगे.