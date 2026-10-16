झांसी में 100 साल पुरानी बस्ती खाली कराने का अल्टीमेटम, नोटिस से मचा हड़कंप, लोग बोले- अब कहां जाएंगे
गणेश मढ़िया मोहल्ले में सेना ने मकान खाली करने का नोटिस दिया है. लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:15 PM IST
झांसी : सदर बाजार थाना क्षेत्र में कुंज वाटिका के पीछे स्थित गणेश मड़िया कैंटोनमेंट क्षेत्र में बस्ती खाली कराने को लेकर विवाद सामने आया है. यहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि सेना के जवान दो दिन पहले बस्ती में पहुंचे और 15 व 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया. लोगों का कहना है कि यदि तय समय में मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर से घर गिराने की चेतावनी दी गई है. इससे बस्ती में रहने वाले करीब 40 परिवारों के सामने आवास का संकट खड़ा हो गया है.
स्थानीय लोगों का दावा है कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं और कुछ परिवारों की तीसरी व चौथी पीढ़ी इसी बस्ती में रह रही है. उनका कहना है कि वे कैंटोनमेंट बोर्ड में हाउस टैक्स भी जमा करते रहे हैं. इसके बावजूद मकान खाली करने के लिए नोटिस दिए जाने से परेशान हैं. लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर बस्ती खाली कराने की कार्रवाई रोकने की मांग की है. उनका कहना है कि उन्होंने अपने पुराने निवास और अन्य दावों से संबंधित दस्तावेज भी प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए हैं.
लोगों का कहना है कि उन्हें घर खाली करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है. अपना सामान समेटकर दूसरी जगह जाना मुश्किल है. अचानक बेदखली की कार्रवाई से उनके सामने रहने का संकट पैदा हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने बस्ती वालों का समर्थन किया है. स्थानीय निवासी मुन्नी देवी ने बताया कि सेना के जवान मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं. ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है. मेरे पति बीमार और दिव्यांग हो गए हैं. ऐसे में परिवार को लेकर कहां जाऊंगी.
हरिकृष्ण ने बताया, बस्ती में करीब 40 मकान हैं. यहां रहने वाले परिवार लंबे समय से निवास कर रहे हैं और कई परिवारों की कई पीढ़ियां यहीं बीती हैं. उनका आरोप है कि सेना की ओर से 15 और 16 अक्टूबर तक मकान खाली करने की बात कही गई है. जवानों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में मकान खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर से घर गिरा दिए जाएंगे.
विमला ने बताया कि उन्हें इस जगह पर रहते हुए करीब 75 साल हो गए हैं. वह लंबे समय से यहां बनी झोपड़ी में रह रही हैं. विमला का आरोप है कि सेना के जवान आए और उनसे नोटिस पर हस्ताक्षर कराकर दो दिन में जगह खाली करने की बात कहकर चले गए. राधिका ने बताया कि बस्ती के लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बच्चों और परिवार को लेकर कहां जाएंगे.
स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि बस्ती में मंदिर की करीब साढ़े पांच एकड़ जमीन है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है. फिलहाल, बस्ती के लोग जिला प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं. हालांकि, जमीन के स्वामित्व, संबंधित नोटिस के आधार और सेना की ओर से की जा रही कार्रवाई के संबंध में आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है.
रक्षा संपदा के सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार मीणा ने बताया, मड़िया मोहल्ला की जमीन झांसी छावनी स्थित जीएलआर सर्वे नंबर 120 की रक्षा भूमि रक्षा सम्पदा अधिकारी भोपाल सर्किल के प्रबंधन के अधीन है. रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा सार्वजिनक परिसर अधिनियम, 1971 की धारा 5 (बी) की उपधारा (1) के तहत एक बार फिर आदेश जारी किया गया है.
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