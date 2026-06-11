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अवैध जमीन पर बने मदरसे को हटाने का था अल्टीमेटम, संचालक ने खुद तोड़ना शुरू किया

कचनार कस्बे में तालाब की जमीन पर बनाया गया था मदरसा. डीएम ने 15 दिन का दिया था समय, 10 लाख लगाया था जुर्माना.

MADRASA ILLEGAL LAND
अवैध जमीन पर बने मदरसे को खुद संचालक ने तोड़ा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:36 AM IST

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सीतापुर: सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर में जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से सहमे मदरसा संचालक ने छेनी, हथौड़ी व अन्य वस्तुओं ने मदरसा का भवन खुद ही ढहाने लगे.

तालाब की जमीन पर बने इस मदरसे को जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध करार देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे तोड़ने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था.

कचनार कस्बे में निर्मित इस मदरसे की शिकायत विकास हिंदू ने जिला प्रशासन से की थी. जांच के बाद राजस्व टीम ने पाया कि मदरसा तालाब की जमीन पर बना हुआ है.

मदरसा के संचालक मौलाना शौकत काशमी बताए जा रहे हैं. हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए मदरसा को 15 दिनों में तोड़ने का नोटिस दिया था. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

न्यायालय के फरमान के बाद मदरसा संचालकों ने खुद ही इसे ढहाना शुरू कर दिया. बुलडोजर कार्रवाई के डर से मदरसा तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से तैर रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मदरसा तोड़े जाने के खौफ से इसके कर्ता-धर्ता खुद ही छत को तोड़ रहे हैं.

जिला प्रशासन के सख्त रुख का यह वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

डीएम डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि उनके द्वारा आदेश पारित किया गया था. साथ ही जुर्माना था लगाया गया था. तालाब की जमीन पर बना मदरसा अवैध था. हालांकि संचालक द्वारा स्वयं तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है. अवैध कब्जा कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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