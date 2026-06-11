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अवैध जमीन पर बने मदरसे को हटाने का था अल्टीमेटम, संचालक ने खुद तोड़ना शुरू किया

अवैध जमीन पर बने मदरसे को खुद संचालक ने तोड़ा. ( ETV Bharat )

सीतापुर: सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर में जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से सहमे मदरसा संचालक ने छेनी, हथौड़ी व अन्य वस्तुओं ने मदरसा का भवन खुद ही ढहाने लगे. तालाब की जमीन पर बने इस मदरसे को जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध करार देते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे तोड़ने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था. कचनार कस्बे में निर्मित इस मदरसे की शिकायत विकास हिंदू ने जिला प्रशासन से की थी. जांच के बाद राजस्व टीम ने पाया कि मदरसा तालाब की जमीन पर बना हुआ है. मदरसा के संचालक मौलाना शौकत काशमी बताए जा रहे हैं. हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए मदरसा को 15 दिनों में तोड़ने का नोटिस दिया था. साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.