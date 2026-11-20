मुक्तेश्वर में अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज शुरू, उत्तराखंड के 10 जनपदों से गुजरेगी 658KM की चुनौतीपूर्ण यात्रा
MTB Challenge in Mukteshwar: उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 2:23 PM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड की वादियों में अब साइकिल के पैडल के साथ साहस और रोमांच का नया सफर शुरू हो गया है. साहसिक पर्यटन को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज-2026 का आगाज हो गया है. नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर से शुरू हुई इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइकिल रेस को कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. करीब 658 किलोमीटर लंबी यह रोमांचक साइकिल यात्रा प्रदेश के 10 जनपदों से होकर गुजरेगी.
मुक्तेश्वर से शुरू हुई इस साइकिल रेस में प्रतिभागी पहाड़ों के दुर्गम रास्तों, घुमावदार सड़कों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच अपनी साइकिलिंग क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. करीब 658 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण यात्रा उत्तराखंड के 10 जनपदों से होकर गुजरेगी. 20 नवंबर (आज) से शुरू हुआ यह सफर 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगा.
प्रतियोगिता के पहले दिन ऐंचोली में साइकिल रेस के प्रतिभागियों का स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. मुक्तेश्वर से पिथौरागढ़ तक लगभग 133 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण साइकिल यात्रा में लद्दाख निवासी सेवांग नोरबू ने प्रथम, हरियाणा के शिवेन ने द्वितीय और हिमाचल प्रदेश निवासी खुशिमान घरती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया. जिलाधिकारी ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया.
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हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार के साहसिक खेल आयोजनों से उत्तराखंड के पर्यटन को नई पहचान मिलती है. ऐसे आयोजन प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का सशक्त माध्यम हैं.
- आशीष कुमार भटगाईं, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ -
वहीं, कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, उत्तराखंड में इस तरह के साहसिक खेलों का आयोजन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा इस आयोजन की शुरुआत मुक्तेश्वर जैसी खूबसूरत पर्यटन नगरी से होना अपने आप में विशेष महत्व रखता है. ऐसे आयोजन न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं को भी नई पहचान दिलाते हैं.
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कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा सरकार पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों को एक गुलदस्ते की तरह जोड़कर विकास की दिशा में काम कर रही है. उन्होंने कहा प्रदेश में होने वाले इस तरह के आयोजन विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के साथ ही स्थानीय पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेंगे.
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कार्यक्रम में उपस्थित उप निदेशक पर्यटन अतुल भंडारी ने बताया कि, अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026 का शुभारंभ मुक्तेश्वर से हुआ है. यह साइकिल रेस प्रदेश के पर्वतीय जनपदों से होकर लगभग 658 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगी. 658 किलोमीटर लंबी इस साइकिल रेस के माध्यम से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी जीवनशैली और पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है. इससे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड की संभावनाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
पिथौरागढ़ में रात्रि प्रवास के बाद साइकिल रेस के दूसरे दिन 21 नवंबर को सुबह 7 बजे प्रतिभागी देव सिंह मैदान से अगले पड़ाव बागेश्वर के लिए रवाना होंगे.
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