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मुक्तेश्वर में अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज शुरू, उत्तराखंड के 10 जनपदों से गुजरेगी 658KM की चुनौतीपूर्ण यात्रा

मुक्तेश्वर में MTB चैलेंज शुरू ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड की वादियों में अब साइकिल के पैडल के साथ साहस और रोमांच का नया सफर शुरू हो गया है. साहसिक पर्यटन को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज-2026 का आगाज हो गया है. नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर से शुरू हुई इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की साइकिल रेस को कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. करीब 658 किलोमीटर लंबी यह रोमांचक साइकिल यात्रा प्रदेश के 10 जनपदों से होकर गुजरेगी.

मुक्तेश्वर से शुरू हुई इस साइकिल रेस में प्रतिभागी पहाड़ों के दुर्गम रास्तों, घुमावदार सड़कों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच अपनी साइकिलिंग क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. करीब 658 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण यात्रा उत्तराखंड के 10 जनपदों से होकर गुजरेगी. 20 नवंबर (आज) से शुरू हुआ यह सफर 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगा.