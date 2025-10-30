ETV Bharat / state

कांग्रेस की अर्बन लोकल बॉडी की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे ज्यादातर ULB पर्यवेक्षक, प्रदेश अध्यक्ष ने की कार्रवाई

कांग्रेस की अर्बन लोकल बॉडी की समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में होनेवाले आसन्न नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी 49 नगर निकाय क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई थी,लेकिन बैठक में ज्यादातर नगर निकाय क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक बैठक में नहीं पहुंचे. इससे नाराज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी 49 अर्बन लोकल बॉडी(ULB) के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया. अब जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी ही अपने-अपने क्षेत्र के शहरी निकाय से जुड़े सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

गौरतलब हो कि राज्य में आगामी दिनों में होनेवाले नगर निकाय चुनाव में अपनी जबरदस्त उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े-बड़े नेताओं को निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौपीं थी. जिन लोगों को शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था उसमें मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक शामिल थे.

जानकारी देते झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अब 3 नवंबर को ULB को लेकर होगी बैठक

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आज हमने अपने विधायक दल के नेता प्रदीप यादव,अर्बन लोकल बॉडी के राज्य पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर, अमूल्य नीरज खलखो और कुछ अन्य नेताओं के साथ बैठक की. जिसमें यह बात सामने आयी कि राज्य के 49 नगर निकाय क्षेत्रों में से 25 में नगर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है. अब 15 दिनों में वहां कमेटी भी गठित हो जाएगी. केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिन-जिन नगर निकाय क्षेत्र में नगर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जा सके हैं, वहां भी 15 दिनों में सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि अब URB पर्यवेक्षकों को कार्यमुक्त कर उनके दायित्व को सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को दे दिया गया है. केशव महतो कमलेश ने कहा कि अब 03 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष और जिला पर्यवेक्षकों की नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक होगी.