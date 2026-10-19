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नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को झटका! UKSSSC ने टालीं दो भर्ती परीक्षाएं

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

दो भर्ती परीक्षाएं स्थगित: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित दो लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं. इनमें 25 अक्टूबर को होने वाली कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 1 और वैयक्तिक सहायक की परीक्षा के साथ ही एक नवंबर को प्रस्तावित सहायक लेखाकार व अन्य पदों की परीक्षा शामिल है. आयोग ने दोनों परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का निर्णय लिया है. इनकी नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी.