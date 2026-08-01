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UKSSSC पेपर लीक मामला, हाकम सिंह पर ईडी का बड़ा एक्शन, अटैच की प्रॉपर्टी

UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी ने हाकम सिंह की 63.30 लाख की संपत्तियां अटैच की हैं.

HAKAM SINGH ED ACTION
हाकम सिंह ईडी एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 1, 2026 at 6:26 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय ने मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की करीब 63.30 लाख रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है. ईडी का दावा है कि ये संपत्तियां पेपर लीक से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थीं.

पेपर लीक से कमाए धन से खरीदी गईं संपत्तियां: ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया कि हाकम सिंह रावत ने आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों, परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों और अन्य बिचौलियों के साथ मिलकर संगठित तरीके से पेपर लीक सिंडिकेट संचालित किया. आरोप है कि लीक प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक मोटी रकम लेकर पहुंचाए गए. इसी अवैध कमाई का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया.

95 लाख रुपये की अवैध कमाई का दावा: वित्तीय जांच में ईडी को पता चला कि हाकम सिंह रावत ने इस पूरे नेटवर्क के जरिए करीब 95 लाख रुपये की अवैध कमाई की. बैंक खातों की जांच में बड़ी मात्रा में नकद जमा होने के साक्ष्य मिले. एजेंसी के अनुसार इन पैसों को वैध दिखाने के लिए आयकर रिटर्न में कृषि आय दर्शाई गई. जांच में कृषि गतिविधि का दावा फर्जी पाया गया.

14 ठिकानों पर छापेमारी: ईडी ने जांच के दौरान 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई. एजेंसी का कहना है कि जांच में हाकम सिंह के अलावा अन्य आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है.

2016 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा मामला: जांच एजेंसी के अनुसार यह भर्ती घोटाला साल 2016 और 2021 की भर्ती परीक्षाओं में हुई व्यापक अनियमितताओं से जुड़ा है. जांच में ओएमआर शीट में छेड़छाड़, गोपनीय प्रश्नपत्र लीक करने और अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाने की साजिश का खुलासा हुआ है. ईडी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है.

विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल: ईडी ने बताया कि इस मामले में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, बिचौलियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत, देहरादून में पहले ही अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की जा चुकी है.

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