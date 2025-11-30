ETV Bharat / state

UKSSSC पेपर लीक मामला, सीबीआई ने बॉबी पंवार को किया तलब, कल होगी पूछताछ

UKSSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर चुकी है. अब इस मामले में बॉबी से पूछताछ होनी है.

UKSSSC PAPER LEAK CASE
UKSSSC पेपर लीक मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 11:54 AM IST

देहरादून: UKSSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी करने के बाद अब पूर्व बरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को तलब किया है. सीबीआई ने पूर्व बरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. सीबीआई, बॉबी पंवार से यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी.

बता दें 21 सितंबर को हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र में प्रश्नपत्र के तीन पन्ने आउट होने के बाद सबसे पहले बॉबी पॉवर के पास आए थे. जिसके बाद बॉबी ने मीडिया के सामने पेपर लीक का खुलासा किया था.

21 सितंबर को यूकेएसएसएससी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी. परीक्षा के दौरान पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि यह पेपर लीक हुआ है. पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया. जांच की तो पाया कि यह पेपर हरिद्वार के बहादरपुर जट स्थित सेंटर से बाहर आया था. पेपर को वहां मौजूद एक परीक्षार्थी खालिद ने पहले से केंद्र में छिपाए मोबाइल के माध्यम से अपनी बहन साबिया को भेजा. साबिया ने इसे सहायक प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजा. सुमन टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमति हंसा धनई राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाती थी.

पुलिस ने 22 सितंबर को सुमन चौहान को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया. प्राथमिक पड़ताल के बाद खालिद की बहन साबिया को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जांच में पाया था कि सुमन इस षड्यंत्र में इरादतन शामिल नहीं हुई थी बल्कि उसे यह पता ही नहीं था कि यह पेपर किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है. ऐसे में उसे जांच में सहयोग के नाम पर छोड़ दिया गया.

जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग की गई. धरनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की. सरकार की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सीबीआई ने 26 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया. अब सीबीआई ने प्राथमिक जांच में सुमन चौहान को षड्यंत्र में शामिल पाते हुए शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी को शनिवार को स्पेशल जज सीबीआई की अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

वहीं, अब पूर्व बरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा काफी दिनों से सोच रहा था कि सीबीआई जांच शुरू हुए काफी दिन बीत गए पर अभी तक बुलावा नहीं आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. सोमवार का बुलावा आया है. उन्होंने बताया सीबीआई की पूछताछ में हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा. हमने ही इस मामले में सीबीआई की मांग की थी.

UKSSSC पेपर लीक मामला
UKSSSC पेपर लीक सीबीआई
बॉबी पंवार सीबीआई पूछताछ
UKSSSC PAPER LEAK CASE

