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UKSSSC भर्ती अपडेट, पुलिस और आबकारी विभाग में 200 उप निरीक्षक पदों पर निकलेगी भर्ती

UKSSSC भर्ती अपडेट ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बुधवार नवंबर को महत्वपूर्ण अपडेट आया है. नागरिक पुलिस, आबकारी, पीएसी और अभिसूचना में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती को लेकर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा. इसमें आवेदन प्रक्रिया के साथ ही परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी भी दी जाएगी. इस तरह अब विभिन्न विभागों के आरक्षी पदों पर भर्ती कार्यक्रम जारी होने के बाद उप निरीक्षक के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.

करीब 200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवंबर का आखिरी सप्ताह कई अवसर लेकर आ रहा है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है. पुलिस, पीएसी, अभिसूचना और आबकारी विभाग समेत विभिन्न संवर्गों में करीब 200 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है. विज्ञप्ति के साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी.

पुलिस और आबकारी विभाग में 200 उप निरीक्षक पदों पर निकलेगी भर्ती (ETV Bharat) जनवरी 2027 में हो सकती है शारीरिक दक्षता परीक्षा: इस भर्ती को लेकर आयोग की कोशिश है कि चयन प्रक्रिया को ज्यादा लंबा न खींचते हुए निर्धारित समय में पूरा किया जाए. इसके लिए जनवरी 2027 में उप निरीक्षक पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है. वहीं मार्च 2027 तक लिखित परीक्षा कराने का लक्ष्य रखा जा रहा है. यानी आयोग की योजना है कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद अगले चार महीनों के भीतर भर्ती के प्रमुख चरण पूरे कर लिए जाएं. हालांकि इन परीक्षाओं की अंतिम तारीखों की जानकारी आयोग की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम में ही स्पष्ट होगी. जानिए किन विभागों ने होगी भर्ती: भर्ती में नागरिक पुलिस उप निरीक्षक, पीएसी/आईआरबी प्लाटून कमांडर, अभिसूचना उप निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी समेत विभिन्न पद शामिल हैं. इन पदों के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं को अब आवेदन का अवसर मिलने जा रहा है. अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी शर्तों को ध्यान से देखना होगा.