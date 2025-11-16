ETV Bharat / state

उत्तराखंड में इन 45 पदों के लिए 6000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, हजारों ने बनाई दूरी

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 45 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा आहूत करवाई. जिसमें 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा दी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर पिछली परीक्षाओं के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था रखी गई.

उत्तराखंड में सहकारी निरीक्षक वर्ग दो और सहायक विकास अधिकारी पद के लिए आवेदन भरने वाले हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले अभ्यर्थियों में करीब 75 फीसदी अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों में पहुंचकर परीक्षा दी है. खास बात ये है कि इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर आयोग की ज्यादा सख्ती देखने को मिली.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई पिछली परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था. जिसके चलते इस बार आयोग ने ज्यादा चौकसी बरती. परीक्षा केंद्रों पर एक दिन पहले ही तमाम टीमें पहुंच गई थी. जिसने पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए व्यवस्थाओं को भी जांचा.

इन 45 पदों के लिए हुई परीक्षा: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 11 अप्रैल 2025 को विज्ञापन जारी किया. सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी के कुल 45 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार यानी 16 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई. परीक्षा दो जिलों देहरादून और नैनीताल के कुल 26 केंद्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुई.

13,079 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन: आयोग के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए कुल 13,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 8,651 अभ्यर्थियों ने प्रवेश-पत्र डाउनलोड किए. जबकि, कुल 6,505 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए. इस लिहाज से परीक्षा में उपस्थिति प्रतिशत 75.19 फीसदी रहा, जो आयोग के लिए संतोषजनक माना जा रहा है.