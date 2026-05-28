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आयोग ने किया अनुदेशकों का चयन परिणाम जारी, 370 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी

यूकेएसएसएससी ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अंतर्गत अनुदेशक संवर्ग के 370 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा चयन परिणाम जारी कर दिया है.

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 7:22 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अंतर्गत अनुदेशक संवर्ग के 370 पदों पर भर्ती का चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने बताया कि लिखित परीक्षा 20 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई थी. NCIC प्रमाणपत्रों और अभिलेख सत्यापन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई. पहले चरण में 334 और दूसरे चरण में 168 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था. सभी चरणों की जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची और प्रवीणता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है.

आयोग ने बताया कि लिखित परीक्षा के आधार पर जिन अभ्यर्थियों ने आयोग को ऑनलाइन और प्रत्यावेदन के माध्यम से NCIC प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए थे, उन्हें अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया. इसके बाद आयोग ने 29 अप्रैल 2026 को प्रथम चरण का चयन परिणाम जारी किया था. इस चरण में कुल 334 अभ्यर्थियों की श्रेणीवार और उपश्रेणीवार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी. विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 5 मई 2026 से 7 मई 2026 तक आयोग कार्यालय में कराया गया. हालांकि कई ट्रेडों में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने और विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अहर्ता के अनुरूप पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी पदों को भर पाना संभव नहीं हो सका.

इसके चलते आयोग को दूसरे चरण की प्रक्रिया भी संचालित करनी पड़ी. आयोग ने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिए दूसरे चरण में न्यूनतम अर्हक अंकों तक कुल 168 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची 13 मई 2026 को वेबसाइट पर जारी की गई थी. इन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 18 मई 2026 को आयोग कार्यालय में संपन्न कराया गया. दोनों चरणों की अभिलेख समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग के अनुसार श्रेणीवार और वरीयता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति नियुक्ति विभाग को भेजी जाएगी.

साथ ही चयनित उम्मीदवारों की प्रवीणता सूची भी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों और ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच की गई. NCIC प्रमाणपत्रों की वैधता और अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की पुष्टि के बाद ही चयन सूची तैयार की गई है. बताया जा रहा है कि लंबे समय से लंबित चल रही इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने से प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों में अनुदेशकों की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी.

तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े संस्थानों में रिक्त पदों के चलते प्रशिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. ऐसे में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग को राहत मिलने की उम्मीद है. उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. आयोग लगातार परीक्षाओं के परिणाम जारी करने और चयन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है.

अनुदेशक भर्ती भी उन्हीं महत्वपूर्ण भर्तियों में शामिल थी, जिस पर अभ्यर्थियों की लंबे समय से नजर बनी हुई थी. आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे चयन परिणाम, प्रवीणता सूची और अन्य संबंधित जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त करें. चयनित अभ्यर्थियों को आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए संबंधित विभाग की ओर से अलग से सूचना दी जाएगी.

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