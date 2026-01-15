ETV Bharat / state

सहायक अध्यापक पद LT की लिखित परीक्षा की तारीख तय, इस दिन होगी परीक्षा

सहायक अध्यापक एलटी के लिए बड़ी तादाद में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद वो तैयारियों में जुट गए हैं.

UKSSSC
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Photo-ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 15, 2026

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी (विशेष शिक्षा शिक्षक) पदों पर भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इस संबंध में आयोग ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है.

दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती के लिए 12 सितंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया था. सहायक अध्यापक एलटी (विशेष शिक्षा शिक्षक) के लिए होने वाली ये भर्ती कुल 128 रिक्त पदों के लिए होने जा रही है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे.

आयोग की ओर से अब परीक्षा की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. अधिसूचना में बताया गया है कि सहायक अध्यापक एलटी (विशेष शिक्षा शिक्षक) पद के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा रविवार 25 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का समय प्रातः 11 बजे से दिन में 01 बजे तक निर्धारित किया गया है. परीक्षा एक ही पाली में संपन्न कराई जाएगी.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे. अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी 19 जनवरी 2026 से अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे. इसके लिए उन्हें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा.

आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र के लिए समय तथा अन्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. साथ ही परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने की भी सलाह दी गई है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

गौरतलब है कि सहायक अध्यापक एलटी (विशेष शिक्षा) पदों पर भर्ती प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और अब परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद उनकी तैयारी और तेज हो गई है.

