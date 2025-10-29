ETV Bharat / state

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आया आयोग से बड़ा अपडेट, इस एग्जाम की तारीख में हुआ बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर नया अपडेट सामने आया है. इसमें वन विभाग से लेकर विभिन्न विभागों के समूह ग़ के पदों की परीक्षा के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तारीख का ऐलान किया है. उधर वन दरोगा पद पर होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख में मामूली बदलाव किया गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती के लिए शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. दरअसल वन विभाग में ही असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ़ फारेस्ट के पदों के लिए भी लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा परीक्षा करवाई जा रही है और यह दोनों परीक्षाएं एक ही दिनों में होने के चलते आयोग ने अभ्यर्थियों के अनुरोध पर तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है.

वन दरोगा भर्ती के लिए 31 जनवरी 2025 को विज्ञप्ति जारी की गई थी. इसके बाद 22 जून 2025 को लिखित परीक्षा आहुत करवाई गई, जिसका मेरिट के आधार पर परिणाम 25 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया. इसके बाद अब आयोग 24, 25 और 26 नवंबर को शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा आयोजित करने जा रहा था, लेकिन इन तारीखों में बदलाव करते हुए इसके लिए 20, 21 और 22 नवंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने बताया कि अभ्यर्थियों की तरफ से दो परीक्षाएं एक साथ होने के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव के लिए अनुरोध किया गया था. इसी के आधार पर इन तारीखों में मामूली बदलाव हुआ है.