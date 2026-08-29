युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर धोखे की कोशिश, UKSSSC ने बेरोगारों को किया आगाह
सरकारी नौकरी में चयन के फर्जी पत्र और ईमेल को लेकर आयोग ने बेरोगारों को सतर्क रहने को लिए आगाह किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 29, 2026 at 1:25 PM IST
देहरादून: युवाओं में नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा के बीच अब कुछ शरारती तत्व उन्हें धोखा देने की कोशिश में हैं. बेरोजगार युवाओं की फौज और रोजगार पाने के लिए एक पद पर हजारों युवाओं की भीड़ का फायदा कुछ धोखेबाज उठाना चाहते हैं. इसलिए ऐसे कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं जो बेरोजगार युवाओं के साथ धोखेबाजी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि आयोग ने इन सभी चयन पत्रों और ईमेल को फर्जी करार दिया है और युवाओं को ऐसे धोखे से आगाह भी किया है.
दरअसल हल्द्वानी नगर निगम में क्लर्क, कनिष्ठ सहायक पद पर मेरिट सूची से जुड़ी एक पीडीएफ वायरल हो रही है. जिसमें 11 युवाओं के नाम अभ्यर्थी के रूप में देकर उनके चयन की बात रखी गई है. हैरत की बात यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इस मेरिट सूची को तैयार किया गया है. जिसमें बाकायदा आयोग के सचिव के हस्ताक्षर भी दर्ज किए गए हैं. इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े मेरिट सूची में लिखे गए नामो वाले अभ्यर्थियों को ईमेल करते हुए इसकी जानकारी उन्हें दी गई है.
इसमें लिखा गया है कि संबंधित अभ्यर्थी का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्लर्क पद के लिए चयन कर लिया गया है और अब उन्हें इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है. इतना ही नहीं तमाम दस्तावेजों को भी साक्षात्कार के दौरान अपने साथ लाने के लिए लिखा गया है जिसमें सभी जरूरी दस्तावेजों की सूची भी दी गई है. युवाओं को हल्द्वानी नगर निगम में क्लर्क पद के लिए चयनित किए जाने की बात इसमें दी गई है और 29 अगस्त को सुबह 10:00 बजे नगर निगम हल्द्वानी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है.
खास बात यह है कि जब ईटीवी भारत संवाददाता ने संबंधित मेरिट सूची और ईमेल भेजे जाने की जानकारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ली तो उन्होंने ऐसी कोई भी सूची जारी करने से इनकार कर दिया. आयोग ने स्पष्ट किया कि इस तरह के ईमेल आयोग द्वारा नहीं भेजे जाते हैं ऐसे में यह स्पष्ट है कि संबंधित मेरिट सूची और भेजे गए ईमेल फर्जी हैं.
युवाओं को ऐसे ईमेल या मेरिट सूची से जुड़े पत्रों को लेकर आगाह किया. आयोग के जरिए इस तरह की कोई भी सूची जारी नहीं हुई है, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी ऐसे फर्जी और झूठे कागजों के बहकावे में ना आए.
-जीएस मर्तोलिया,अध्यक्ष,उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-
जीएस मार्तोलिया ने आगे कहा कि अभ्यर्थियों को यदि इस तरह की कोई ईमेल आ रही है या उन्हें कोई संपर्क कर रहा है तो उन्हें फौरन इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए. खास बात यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संबंधित कनिष्ठ सहायक के पदों पर पहले ही भर्ती निकल चुकी है और संबंधित भर्ती का परिणाम भी पूर्व में ही जारी हो चुके है. इतना ही नहीं विभागों के स्तर पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती की प्रक्रिया भी काफी पहले शुरू कर दी गई थी, इसलिए अभी जो भी मेरिट सूची की बात सामने आ रही है वह पूरी तरह से गलत है और उसे पर अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं करना चाहिए.
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