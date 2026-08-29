ETV Bharat / state

युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर धोखे की कोशिश, UKSSSC ने बेरोगारों को किया आगाह

देहरादून: युवाओं में नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा के बीच अब कुछ शरारती तत्व उन्हें धोखा देने की कोशिश में हैं. बेरोजगार युवाओं की फौज और रोजगार पाने के लिए एक पद पर हजारों युवाओं की भीड़ का फायदा कुछ धोखेबाज उठाना चाहते हैं. इसलिए ऐसे कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं जो बेरोजगार युवाओं के साथ धोखेबाजी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि आयोग ने इन सभी चयन पत्रों और ईमेल को फर्जी करार दिया है और युवाओं को ऐसे धोखे से आगाह भी किया है.

दरअसल हल्द्वानी नगर निगम में क्लर्क, कनिष्ठ सहायक पद पर मेरिट सूची से जुड़ी एक पीडीएफ वायरल हो रही है. जिसमें 11 युवाओं के नाम अभ्यर्थी के रूप में देकर उनके चयन की बात रखी गई है. हैरत की बात यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से इस मेरिट सूची को तैयार किया गया है. जिसमें बाकायदा आयोग के सचिव के हस्ताक्षर भी दर्ज किए गए हैं. इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े मेरिट सूची में लिखे गए नामो वाले अभ्यर्थियों को ईमेल करते हुए इसकी जानकारी उन्हें दी गई है.

इसमें लिखा गया है कि संबंधित अभ्यर्थी का उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्लर्क पद के लिए चयन कर लिया गया है और अब उन्हें इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है. इतना ही नहीं तमाम दस्तावेजों को भी साक्षात्कार के दौरान अपने साथ लाने के लिए लिखा गया है जिसमें सभी जरूरी दस्तावेजों की सूची भी दी गई है. युवाओं को हल्द्वानी नगर निगम में क्लर्क पद के लिए चयनित किए जाने की बात इसमें दी गई है और 29 अगस्त को सुबह 10:00 बजे नगर निगम हल्द्वानी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है.