ETV Bharat / state

विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, न्यायालय से लेकर वर्दीधारी सेवाओं में निकली वैकेंसी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं को न्यायालय से लेकर विभिन्न विभागों और वर्दीधारी सेवाओं तक में जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है. आयोग ने आगामी भर्तियों पर नई तिथियां जारी की है. जिसमें न्यायालय के साथ अलग-अलग विभागों में भर्तियों का शेड्यूल सार्वजनिक किया है. खास बात ये है कि युवाओं के पास अपनी पसंद के हिसाब से विभागों में जाने के कई विकल्प मौजूद होंगे. यहां युवा स्नातक स्तरीय अहर्ता वाले पदों या न्यायालय में स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर आवेदन कर सकते हैं. जबकि, वर्दीधारी सेवाओं में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए भी सैकड़ो पदों पर भर्ती निकाली जा रही है.

दरअसल, सरकारी सेवा में जाने के लिए युवाओं को बड़ा मौका मिलने जा रहा है. इसके लिए आयोग ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें जारी कर युवाओं को अलर्ट कर दिया है. ताकि, युवा समय रहते आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पूरा कर लें. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक तरफ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के पद पर आगामी लिखित परीक्षा की तारीख तय की है, तो वहीं स्नातक स्तरीय अहर्ता के पद के लिए भी जारी होने वाली विज्ञप्ति की तारीख भी सार्वजनिक की है.