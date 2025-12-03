ETV Bharat / state

युवाओं के लिए अच्छी खबर, UKSSSC ने 57 पदों पर निकाली भर्ती, जानिए कैसे करें आवेदन

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 57 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 5:11 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती का मौका मिलने जा रहा है. इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. खास बात यह है कि इन पदों के लिए जल्द ही युवा आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद आयोग के स्तर पर संबंधित रिक्त पदों को लेकर लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अभ्यर्थी दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते से इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. उधर आयोग इन पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर रहा है ताकि जल्द से जल्द इस पर लिखित परीक्षा कराई जा सके.

प्रदेश में विभिन्न विभागों के 57 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अभ्यर्थी 10 दिसंबर 2025 से इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. प्रदेश के युवाओं को आवेदन करने के लिए करीब 20 दिन का समय दिया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 रखी गई है.

आयोग ने जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली है, उनमें

  • जूनियर तकनीकी सहायक
  • कंप्यूटर प्रोग्रामर
  • फोटोग्राफर
  • फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर
  • पर्यटन अधिकारी मनोवैज्ञानिक
  • प्रशिक्षक
  • अनुदेशक

इन पदों के लिए जरूरी अर्हता को लेकर विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर डाली गई है, ताकि युवा इसी आधार पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकें. अभ्यर्थी अपने आवेदन में संशोधन 3 जनवरी से 5 जनवरी 2026 तक कर सकेंगे. जबकि आयोग जल्द ही इन पदों के लिए परीक्षा कराने की भी तैयारी कर रहा है.

खास बात यह है कि राज्य में पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रश्न पत्रों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक में विशेष एहतियात बरती जा रही है. परीक्षा करने से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को भी विशेष निगरानी में रखा गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने बताया कि परीक्षाओं को पारदर्शी और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिहाज से करने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी विशेष तौर पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं. वैसे आयोग ने 18 अलग-अलग पदों पर यह भर्ती निकाली है.

