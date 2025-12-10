ETV Bharat / state

जोधपुर में यूक्रेनी पर्यटक का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, अस्थियां गंगा में होंगी विसर्जित

यूक्रेन से भारत घूमने आई 58 वर्षीय पर्यटक कैतरीना की मौत के बाद हिंदू सेवा मंडल ने पूरे सनातन रीति से अंतिम संस्कार किया.

यूक्रेनी पर्यटक का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार
यूक्रेनी पर्यटक का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 3:37 PM IST

जोधपुर: टूरिस्ट वीजा पर भारत घूमने आई यूक्रेन की 58 वर्षीय महिला कैतरीना का बुधवार को जोधपुर में पूरे हिंदू सनातन रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. हिंदू सेवा मंडल ने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया. मंडल के सचिव विष्णु प्रजापत ने बताया कि कैतरीना की अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा.

शनिवार को जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 19 सेक्टर में अपने मित्र गौरव मिश्रा के घर पर ठहरी हुई थी. शनिवार सुबह उठकर उन्होंने घर वालों को गुड मॉर्निंग कहा और फिर वापस सोने चली गईं. करीब दो घंटे बाद जब वे नहीं उठीं तो परिजनों ने देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी. प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. मंगलवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुधवार को मिलने के बाद पुलिस ने शव हिंदू सेवा मंडल को सुपुर्द कर दिया.

हिंदू सेवा मंडल के सचिव विष्णु प्रजापत (ETV Bharat Jodhpur)

टूरिस्ट वीजा पर आई थी भारत: यूक्रेनी दूतावास ने शव को लेने और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी इंडियन फ्यूनरल सर्विस एजेंसी को सौंपी थी. एजेंसी ने जोधपुर में कापरड़ा निवासी छोटू खान मेहर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, लेकिन शाम होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने के कारण मंगलवार को अंतिम संस्कार नहीं हो सका. कैतरीना इससे पहले भी दो बार भारत आ चुकी थीं. इस बार वे 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर आई थीं. उनके अंतिम संस्कार में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और हिंदू सेवा मंडल की इस मानवसेवा की भूरि-भूरि प्रशंसा की.

हिंदू सेवा मंडल के सचिव विष्णु प्रजापत ने बताया कि मंडल वर्ष 1932 से लावारिस एवं असहाय शवों का हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करता आ रहा है. अब तक कैतरीना सहित सात विदेशी नागरिकों का भी इसी तरह अंतिम संस्कार मंडल ने करवाया है. कोरोना काल में भी मंडल के कार्यकर्ताओं ने मौत के खौफ के बीच सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार किया था. हर साल लावारिस शवों की अस्थियों को सामूहिक रूप से हरिद्वार ले जाकर गंगा में विसर्जित किया जाता है.

