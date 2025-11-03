ETV Bharat / state

रूस के लिए लड़ने के आरोप में भारतीय छात्र यूक्रेन में गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने केंद्र से मदद के लिए कहा

भारतीय छात्र साहिल मजोठी की मां हसीनाबेन समसुदीनभाई मजोठी ने याचिका दायर की है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक भारतीय छात्र को यूक्रेनी सेना की ओर से कैद किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया. भारतीय छात्र को यूक्रेनी सेना ने इसलिए कैद कर रखा है कि उसने रूसी सेना की ओर से लिए लड़ाई लड़ी. जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

भारतीय छात्र साहिल मजोठी की मां हसीनाबेन समसुदीनभाई मजोठी ने याचिका दायर की है. मजोठी की मां ने याचिका दायर कर मांग की है कि साहिल को भारत में लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि साहिल मजोठी को रूसी सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया. उसे एक झूठे ड्रग्स केस में जेल में जाने से बचाने का झांसा देकर रूसी सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया.

साहिल मजोठी की मां ने कहा है कि उसका बेटा जनवरी 2024 में रुस के सेंट पीटर्सबर्ग गया था ताकि वो रूसी साहित्य और संस्कृति की पढ़ाई कर सके. साहिल मजोठी ने रूस में एक कोरियर का काम किया था जहां उसे एक झूठे केस में फंसा दिया गया. उसे अप्रैल 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया.

कोर्ट ने कहा कि साहिल मजोठी को रूसी सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया. ऐसे में केंद्र सरकार उसे राजनयिक सहायता दें ताकि उसे भारत लाया जा सके. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि साहिल मजोठी के यूक्रेन जाने के बाद उसने यूक्रेनी सेना के समक्ष सरेंडर किया. उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो अधिकारी की नियुक्ति करे जो इस संबंध में यूक्रेनी सरकार से बात करे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

RUSSIA UKRAIN WAR
UKRAINE RUSSIA WAR
DELHI HIGH COURT
INDIAN STUDENT ARRESTED IN UKRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.