रूस के लिए लड़ने के आरोप में भारतीय छात्र यूक्रेन में गिरफ्तार, हाईकोर्ट ने केंद्र से मदद के लिए कहा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक भारतीय छात्र को यूक्रेनी सेना की ओर से कैद किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया. भारतीय छात्र को यूक्रेनी सेना ने इसलिए कैद कर रखा है कि उसने रूसी सेना की ओर से लिए लड़ाई लड़ी. जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

भारतीय छात्र साहिल मजोठी की मां हसीनाबेन समसुदीनभाई मजोठी ने याचिका दायर की है. मजोठी की मां ने याचिका दायर कर मांग की है कि साहिल को भारत में लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि साहिल मजोठी को रूसी सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया. उसे एक झूठे ड्रग्स केस में जेल में जाने से बचाने का झांसा देकर रूसी सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया.

साहिल मजोठी की मां ने कहा है कि उसका बेटा जनवरी 2024 में रुस के सेंट पीटर्सबर्ग गया था ताकि वो रूसी साहित्य और संस्कृति की पढ़ाई कर सके. साहिल मजोठी ने रूस में एक कोरियर का काम किया था जहां उसे एक झूठे केस में फंसा दिया गया. उसे अप्रैल 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका अपने परिवार से संपर्क टूट गया.