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जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आउट, जानें किन 5 होनहारों ने मारी बाजी

उत्तराखंड जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा का परिणाम जारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने जिला क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी चयन सूची में पांच अभ्यर्थियों को जगह मिली है. इनमें गौरव थपलियाल, सूरज सिंह नेगी, माधुरी जयाला, सुरेंद्र सिंह और सनंत कुमार शामिल हैं. खास बात यह है कि चयन सूची में अलग-अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जगह मिली है. गौरव थपलियाल का चयन सामान्य श्रेणी (UR) में हुआ है, जबकि सूरज सिंह नेगी भी सामान्य श्रेणी से चयनित हुए हैं.

माधुरी जयाला का चयन महिला आरक्षण के साथ सामान्य श्रेणी में हुआ है. वहीं सुरेंद्र सिंह ओबीसी और सनंत कुमार अनुसूचित जाति श्रेणी से चयनित हुए हैं.आयोग ने इस भर्ती के लिए 28 मई 2025 को विज्ञापन जारी किया था. इसके तहत 2 नवंबर 2025 को वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा का परिणाम 24 फरवरी 2026 को घोषित किया गया.

इसके बाद सफल और अर्ह अभ्यर्थियों के लिए 17 नवंबर 2026 को साक्षात्कार आयोजित किया गया. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है.चयन की श्रेणीवार स्थिति के अनुसार पांच में से दो अभ्यर्थियों का चयन सामान्य श्रेणी, एक का महिला आरक्षण के तहत सामान्य श्रेणी, एक का ओबीसी और एक का एससी श्रेणी में हुआ है.