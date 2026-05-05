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उकलाना में चुनावी माहौल के बीच गोलीकांड: BJP नेता प्रदीप सोनी पर हमला, फायरिंग में एक की मौत, 5 घायल, आरोपी अरेस्ट

घायलों की पहचान, सोनी भी घायल: इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक, मुकेश को जांघ में, भाणा के विवेक उर्फ जतिन को कंधे में, पवन को पेट में, सोनू को हाथ और मोनू को कूल्हे में गोली लगी है. सभी घायलों को हिसार के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. प्रदीप सोनी भी इस हमले में घायल हुए हैं और उनका इलाज अमनदीप अस्पताल में चल रहा है.

चश्मदीद का दावा- दुकान से शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम: कन्फेक्शनरी दुकान चलाने वाले दुकानदार नरेंद्र बॉबी के मुताबिक "रात करीब 10:45 बजे प्रदीप सोनी मेरी दुकान पर आए थे. उसी समय कुछ युवक बोलेरो में पहुंचे और आते ही उन्होंने सोनी पर हमला कर दिया. सोनी जान बचाने के लिए दुकान से बाहर भागे, लेकिन हमलावर पीछा करते रहे. इस दौरान झड़प बढ़ी और फायरिंग हुई. गोलियां 5-6 युवकों को लगीं, जिनमें एक की मौके पर मौत हो गई."

फायरिंग में एक की मौत, 5 घायल: हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए प्रदीप सोनी ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान आदमपुर के भाणा गांव निवासी शुभम के रूप में हुई है. इसके अलावा 5 अन्य युवक गोली लगने से घायल हो गए. घायलों को हिसार के अलग-अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हिसार: हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना में सोमवार देर रात उस वक्त हालात बिगड़ गए, जब चुनाव प्रचार के बीच हिंसक घटना सामने आई. खबर है कि बीजेपी नेता प्रदीप सोनी सामान लेने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास एक कन्फेक्शनरी शॉप पर गए थे, तभी बोलेरो गाड़ी में आए हमलावरों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया. बचाव में प्रदीप सोनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी. घटना से पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है.

गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार : वहीं पुलिस ने गोली चलने से मौत मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है जिसकी पहचान प्रदीप उर्फ सोनू सोनी पुत्र महाबीर सिंह निवासी वार्ड नं. 3, उकलाना मंडी के रूप में हुई है. इस संबंध में प्रभारी थाना उकलाना PSI कुलदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मुकेश कुमार उर्फ मुक्की पुत्र सुन्दर निवासी सदलपुर (हिसार) के बयान पर मामला दर्ज किया गया. मुकेश कुमार के अनुसार वे अपने साथियों शुभम पुत्र आत्माराम, विवेक उर्फ जतिन पुत्र अशोक निवासीगण भाणा, सुग्रीव पुत्र सीताराम निवासी सदलपुर, पवन पुत्र सुरजीत निवासी बड़ोपल, सोनु पुत्र उमेद निवासी बाण्डा हेडी और मोनू पुत्र सुभाष निवासी सदलपुर के साथ बोलेरो गाड़ी में अपने दोस्त दीपक उर्फ बेदी निवासी बुडाखेड़ा से मिलने गया था. वो अपने दोस्तो के साथ रात करीब 10:30 बजे उकलाना मंडी में मौजूद थे, जहां दीपक उर्फ बेदी ने बताया कि प्रदीप उर्फ सोनू सोनी उसे परेशान करता है और वो उस समय एसबीआई बैंक के पास कन्फेक्शनरी की दुकान पर अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गया है. इस पर वे सभी मौके पर पहुंचे.

कहासुनी के दौरान फायरिंग की : आगे उसने बताया कि वहां प्रदीप उर्फ सोनू सोनी से बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई, जिस पर प्रदीप ने अपने पिस्टल से उन सब पर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान शुभम के सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई. घटना के संबंध में थाना उकलाना में धारा 103, 109 BNS तथा 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक हिसार के निर्देशानुसार मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने तकनीकी एवं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू कर लिया. मृतक शुभम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके.

2 मई को ही BJP जॉइन की: गौरतलब है कि प्रदीप सोनी ने 2 मई को ही भाजपा जॉइन की थी. इस दौरान उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे. सोनी ने भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को समर्थन दिया और चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए थे. उनके इस कदम के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल भी बढ़ी थी, जिससे इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

CM सैनी के दौरे से पहले बढ़ी हलचल: उकलाना नगरपालिका चुनाव को लेकर माहौल पहले से ही गर्म है. इसी बीच नायब सिंह सैनी का 7 मई को उकलाना दौरा प्रस्तावित है, जहां वह भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं. ऐसे समय में हुई ये घटना अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर गंभीर मुद्दा बन गई है. पुलिस फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि घटना का सीधा संबंध चुनाव से है या ये पूरी तरह आपसी रंजिश का मामला है.

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