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ऊखीमठ नगर पंचायत में बढ़ा असंतोष, ईओ हटाने की मांग तेज, जानिये वजह

सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में स्वीकृत विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है.

NAGAR PANCHAYAT UKHIMATH
नगर पंचायत ऊखीमठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:45 PM IST

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रुद्रप्रयाग: नगर पंचायत ऊखीमठ में तैनात अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. नगर पंचायत के सभासदों और स्थानीय जनता के एक शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा तथा केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल को ज्ञापन भेजकर अधिशासी अधिकारी के तत्काल स्थानांतरण की मांग उठाई है.

शिष्टमंडल का आरोप है कि नगर पंचायत के समग्र विकास के उद्देश्य से बोर्ड बैठकों में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन अधिशासी अधिकारी की उदासीन कार्यप्रणाली के चलते अधिकांश प्रस्ताव केवल फाइलों तक सीमित होकर रह गए हैं. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विकास कार्यों में लगातार हो रही देरी से नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जनता में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है.

उपजिलाधिकारी अनिल रावत के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में सभासदों और स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान हेतु पारित प्रस्तावों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. परिणामस्वरूप स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में स्वीकृत विकास योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. वहीं निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों का भुगतान भी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है. जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. भुगतान न मिलने के कारण कई ठेकेदारों ने कार्यों में रुचि कम कर दी है. उनके सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है.

शिष्टमंडल का कहना है कि बोर्ड बैठक में कूड़ा निस्तारण के लिए मोबाइल वाहन खरीदने, मानसून से पूर्व सार्वजनिक स्थलों पर खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे. अधिशासी अधिकारी द्वारा इन प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. आरोप लगाया गया कि सभी योजनाएं केवल कागजों में सिमटकर रह गई हैं.

जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. उनका कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र की जनता विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी चाहती है, लेकिन वर्तमान हालात में विकास योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई नहीं दे रही हैं. वहीं उपजिलाधिकारी ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और समस्याओं से शासन स्तर को अवगत कराया जाएगा. नियमानुसार उचित कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित किया जाएगा. ज्ञापन सौंपने वालों में सभासद सरला रावत, पूजा देवी, व्यापार संघ अध्यक्ष राजीव भट्ट, नवदीप नेगी, कर्मवीर बर्त्वाल, प्रकाश गुसाईं, जगदीश लाल एवं कर्मवीर कुंवर सहित अन्य स्थानीय लोग मौजूद रहे.

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