पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को सरकार की बड़ी सौगात, UKFTA में शुरू होगी निशुल्क छात्रावास सुविधा
अकादमी के छात्रावास में अब विद्यार्थियों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, 15 दिन तक निःशुल्क आवास उपलब्ध होगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 4:47 PM IST
देहरादून: पर्यावरण वन और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी (UKFTA) ने अहम पहल की है. अकादमी के छात्रावास में अब विद्यार्थियों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. शुरुआती चरण में यह सुविधा 15 दिनों के लिए प्रायोगिक आधार पर दी जाएगी.
पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को बड़ी सौगात: अकादमी के निदेशक संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण वन और पारिस्थितिकी से जुड़े विषयों के प्रति आकर्षित करने के साथ-साथ उन्हें इन विषयों का व्यावहारिक अध्ययन करने का अवसर देना है. इसके लिए अकादमी के आधुनिक सुविधाओं से लैस मयूरी छात्रावास में विद्यार्थियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी.
शासन ने दी मंजूरी: अकादमी की ओर से बताया गया कि निःशुल्क छात्रावास सुविधा से संबंधित प्रस्ताव इसी माह शासन को भेजा गया था. शासन स्तर से 16 सितंबर को प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई. इसके पीछे यह तर्क भी रहा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अध्ययन के उद्देश्य से अकादमी आने वाले विद्यार्थियों से सामान्य छात्रावास दर के समान शुल्क लेना उचित नहीं होगा. शुरुआत में यह सुविधा सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाएगी.
UKFTA में शुरू होगी निशुल्क छात्रावास सुविधा: विद्यार्थियों को 15 दिनों तक निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद विद्यार्थियों की जरूरत और विभिन्न शिक्षण संस्थानों की मांग को देखते हुए सुविधा की अवधि बढ़ाने और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है. UKFTA में उपलब्ध मयूरी छात्रावास को विद्यार्थियों के लिए इस पहल का आधार बनाया गया है. अकादमी का उद्देश्य है कि छात्र केवल किताबों और कक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि वन पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े विषयों को मौके पर जाकर समझें. इस पहल के तहत विद्यार्थियों को अकादमी के विशेषज्ञों और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से पर्यावरणीय विषयों का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा.
26 जैव विविधता केंद्रों में भी शुरू की थी पहल: अकादमी के अनुसार विद्यार्थियों और शोधार्थियों को पर्यावरणीय अध्ययन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहली पहल नहीं है. सितंबर 2022 में जब संजीव चतुर्वेदी अनुसंधान विंग में मुख्य वन संरक्षक के पद पर तैनात थे, उस दौरान राज्य के 26 जैव विविधता केंद्रों को विद्यार्थियों के अध्ययन और पारिस्थितिकी संबंधी शोध के लिए निःशुल्क किया गया था. अकादमी का मानना है कि छात्रावास की नई सुविधा से पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रायोगिक अध्ययन के लिए बेहतर अवसर मिलेगा. साथ ही इससे युवाओं को उत्तराखंड के वन और जैव विविधता को करीब से समझने में मदद मिलेगी.
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