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UKD ने आशुतोष नेगी को केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया, रिटा. कैप्टन राकेश ध्यानी पार्टी से निष्कासित

आशुतोष नेगी अब यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष नहीं ( Etv Bharat )

देहरादून: क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष रहे आशुतोष नेगी को पद मुक्त कर दिया है. आशुतोष नेगी ने करीब 2 वर्ष पूर्व यूकेडी ज्वाइन की थी. इस दौरान उन्होंने दल के भीतर नई चेतना और ऊर्जा जगाने का काम भी किया, और लगातार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया. यूकेडी ने आशुतोष नेगी को केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया: दल के केंद्रीय महामंत्री और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी देव चंद उत्तराखंडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार आशुतोष नेगी को उत्तराखंड क्रांति दल में वर्तमान केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद और अन्य दायित्वों से तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाता है. आशुतोष नेगी को पद से हटाने वाले लेटर में ये लिखा: यूकेडी का कहना है कि आशुतोष नेगी के अब तक पार्टी के प्रति दिए गए योगदान के लिए दल उनका आभारी रहेगा. भविष्य में उनके पार्टी के लिए किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए नई जिम्मेदारी के लिए विचार किया जा सकता है.