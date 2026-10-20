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मिशन 2027 के लिए यूकेडी ने कसी कमर, काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूकेडी ने तेज की तैयारियां ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है. क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2027 में प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया. जल, जंगल, जमीन, मूल निवासियों के अधिकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार और युवाओं को रोजगार इन मुद्दों के सहारे यूकेडी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में है. वहीं नानकमत्ता में यूकेडी नेता कैलाश सिंह पांगती ने किसानों के भूमि अधिकार, फसलों के उचित मूल्य, पेयजल संकट और स्थानीय युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे उठाए.

मिशन 2027 को लेकर उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने नानकमत्ता विधानसभा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. साथ ही यूकेडी नेता कैलाश सिंह पांगती ने कार्यकर्ताओं के बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरा. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ऐरी ने कहा कि पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.