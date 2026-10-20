मिशन 2027 के लिए यूकेडी ने कसी कमर, काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश
उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है. साथ ही सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 8:53 AM IST
खटीमा: उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है. क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2027 में प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया. जल, जंगल, जमीन, मूल निवासियों के अधिकार, भ्रष्टाचार पर प्रहार और युवाओं को रोजगार इन मुद्दों के सहारे यूकेडी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में है. वहीं नानकमत्ता में यूकेडी नेता कैलाश सिंह पांगती ने किसानों के भूमि अधिकार, फसलों के उचित मूल्य, पेयजल संकट और स्थानीय युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दे उठाए.
मिशन 2027 को लेकर उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने नानकमत्ता विधानसभा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. साथ ही यूकेडी नेता कैलाश सिंह पांगती ने कार्यकर्ताओं के बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए उनमें जोश भरा. इस मौके पर पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ऐरी ने कहा कि पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.
उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहेंगे. ऐरी ने कहा कि यूकेडी 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अत्याचार से आमजन परेशान है. उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और जनता के आशीर्वाद, समर्थन और प्यार से 2027 में यूकेडी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है.
उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात भी कही. वहीं कैलाश सिंह पांगती ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास संबंधी जरूरतों को सामने रखा. उन्होंने गैर-थारू किसानों के भूमि अधिकारों से जुड़े दस्तावेजों की समस्या के समाधान और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने, पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने तथा विभिन्न समाजों की समस्याओं के समाधान की बात कही. उन्होंने कहा कि नानकमत्ता को औद्योगिक हब के रूप में विकसित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. वहीं यूकेडी नेताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान और प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही.
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