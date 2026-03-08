ETV Bharat / state

9 मार्च को गैरसैंण विधानसभा घेराव करेगी यूकेडी, रणनीति की तय

चमोली: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले पांच दिवसीय बजट सत्र को लेकर उक्रांद ने विधानसभा घेराव की तैयारी तेज कर दी है. घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उक्रांद के सक्रिय नेता व युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी गैरसैंण क्षेत्र में सक्रिय हैं. इस दौरान वे विभिन्न गांवों का भ्रमण कर आमजन को उक्रांद के साथ जुड़ने का आह्वान करने के साथ ही विधानसभा घेराव कर लिए भी समर्थन मांग रहे हैं.

आशीष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस दलों की राजनीति में फंसकर रह गया है, जिसमें उत्तराखंड की आम जनता पीस रही है. राष्ट्रीय दलों की जकड़न से उत्तराखंड को मुक्त करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि उक्रांद की सरकार बनने पर पहली केबिनेट में ही गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित किया जाएगा. वहीं परिसीमन को भौगोलिक आधार पर लागू किया जाएगा, जिससे विधायकों की संख्या 100 से ज्यादा होगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के बेहतर विकासीय नियोजन के लिए गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक नई कमीश्नरी का गठन किया जाएगा. पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए नए जनपदों की आवश्यकता है, जिसके तहत कुल 26 जिलों का ब्लू प्रिंट भी उक्रांद द्वारा तैयार किया गया.

उन्होंने कहा कि 2027 में उक्रांद की सरकार बनते ही मूल निवास व भू कानून को उत्तराखंड के हितों के हिसाब से आम जनता की राय से तैयार कर तत्काल लागू किया जाएगा. वर्तमान में उक्रांद में युवाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने कहा कि उक्रांद के संघर्षों के परिणाम से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है. वर्तमान में उक्रांद के संघर्ष और अनुभवी नेतृत्व की देखरेख में युवाओं की टीम गांव ओर बूथों पर सम्पर्क का कार्य कर जनाधार बढ़ा रही है. जिसके तहत उत्तराखंड के कुल 11524 विधानसभा बूथों में से अभी तक 3700 बूथों पर सक्रिय प्रबंधन टीम तैयार कर ली गयी है. जल्द ही शेष बूथों तक पहुंचकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने के साथ ही संगठन का गठन भी किया जाएगा.

जिसमें महिला और सैनिक प्रकोष्ठ भी सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 26 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने बारी-बारी से पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया है. जिसके तहत शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुनियोजित तरीके से बर्बाद कर पलायन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है. जिससे एक तरफ भविष्य में पहाडों में विधानसभा की सीटें घटनी तय हैं, वहीं राष्ट्रीय दलों के लिए पहाड़ का मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा. पूर्व में उक्रांद के विधायकों के समर्थन से बनी भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार में अधिकांश मंत्री कांग्रेस के ही हैं, जबकि उनके विधायकों ने कांग्रेस बीजेपी को समर्थन देकर भी गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा जीवंत रखा था.