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उत्तराखंड में यूकेडी भू कानून की लड़ाई को देगी धार, लूशुन टोडरिया को प्रकोष्ठ की सौंपी जिम्मेदारी

उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू-कानून को लेकर यूकेडी लगातार मुखर होकर आवाज उठाती रहती है.

UKD Leader Looshun Todaria
यूकेडी ने लूशुन टोडरिया को सौंपी अहम जिम्मेदारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 7:36 AM IST

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देहरादून: क्षेत्रीय दल यूकेडी ने मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर दिया है. यूकेडी ने मूल निवास भू कानून की लड़ाई जनता के बीच ले जाने के लिए मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है. यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने मूल निवास भू कानून आंदोलन की अगुवाई करने वाले लूशुन टोडरिया को इस प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है.

शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील कोटनाला ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर हमेशा प्रमुखता से मुखर रहा है. यूकेडी ने मूल निवास भू कानून पर हमेशा से अपना रुख स्पष्ट रखा है और इसी को देखते हुए आज मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का भी गठन कर इस लड़ाई को तेज करने का निर्णय लिया है. प्रकोष्ठ के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष लूशुन टोडरिया ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने हमेशा से भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर मजबूती से लड़ाई लड़ी और राज्य आंदोलन के दौरान से ही उत्तराखंड की जमीन बचाने की बात कही थी.

यह उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व की मूल निवास भू कानून के मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है कि उन्होंने अलग से मूल निवास भू कानून प्रकोष्ठ का गठन किया. लूशुन टोडरिया ने कहा कि अब मूल निवास भू कानून की लड़ाई विशुद्ध रूप से राजनीतिक तरीके से लड़े जाने का समय है और जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस समय गैर राजनीतिक आंदोलन सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाएगा. इसलिए इस समय मूल निवास भू कानून का आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे लड़े जाने की आवश्यकता है. जल्द ही इस प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और प्रदेश भर में उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में मूल निवास भू कानून के मुद्दे पर आमजनमानस को लामबंद किया जाएगा.

बता दें कि प्रदेश में यूकेडी सड़कों पर उतरकर लगातार मूल निवास और सशक्त भू-कानून को लेकर मांग करती रही है. अब इन मुद्दों को धार देने के लिए यूकेडी ने लूशुन टोडरिया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही यूकेडी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं.

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