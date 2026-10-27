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गैरसैंण में बौना साबित हुआ पहरा! कंटीले तारों की बैरिकेडिंग तोड़ा, विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी

गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिलाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, चरमराती शिक्षा व्यवस्था और जर्जर सड़कों जैसे बुनियादी व ज्वलंत मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निर्णायक घेराव किया. प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवरों और भारी जनसैलाब के आगे पुलिस प्रशासन का चक्रव्यूह, लोहे और कंटीले तारों की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई.

भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन से लेकर सड़क तक भारी बवाल देखने को मिला. विभिन्न जनहित की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे संगठनों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से की गई किलेबंदी ने प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ आम जनता के आक्रोश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. पुलिस की सख्त पाबंदियों को धता बताते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी कई स्तर के सुरक्षा बैरियरों को तोड़कर दोपहर तक विधानसभा परिसर की ओर कूच करने में सफल रहे.

गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी-कांग्रेस का कूच (वीडियो- ETV Bharat)

पुलिस से तीखी झड़प, वाटर कैनन चला, उखाड़कर नदी में फेंका गेट: कुमाऊं की तरफ से आ रहे कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और प्रदेश प्रधान संगठन के कार्यकर्ताओं की सुबह 8 बजे से ही पांडुवाखाल और मेहलचौरी बैरियर पर पुलिस के साथ तीखी झड़प एवं भारी धक्का-मुक्की हुई. आक्रोश इस कदर बढ़ा कि यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मेहलचौरी पुल पर लगे लोहे के गेट को उखाड़कर सीधे रामगंगा नदी में फेंक दिया.

कड़े पहरे को ढहाकर विधानसभा की ओर बढ़ते प्रदर्शनकारी (फोटो- ETV Bharat)

कालीमाटी बैरियर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, गणेश गोदियाल और मुकेश नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. जब दो घंटे तक गेट नहीं खुला, तो कांग्रेसी नेता पुलिस को चकमा देकर जंगल के खतरनाक और पथरीले रास्तों से होते हुए डेढ़ किलोमीटर दूर दिवालीखाल पहुंच गए.

सड़कों पर उमड़ा हुजूम (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, आशीष नेगी के नेतृत्व में पहुंचे उक्रांद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन (पानी की बौछार) का इस्तेमाल किया, लेकिन वे भी जंगल के रास्ते दिवालीखाल पहुंच गए. दोपहर 1 बजे दिवालीखाल में कांग्रेस, यूकेडी, प्रधान संगठन और सुराज सेवा दल का संयुक्त हुजूम इकट्ठा हो गया. यहां चार स्तरीय बैरियर सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी दो गेटों को तोड़कर भराड़ीसैंण विधानसभा की ओर बढ़ गए.

वाटर कैनन की बौछारें भी नहीं रोक सकीं यूकेडी का जोश: विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर स्थित अतिसंवेदनशील दिवालीखाल में सुबह से ही माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था. जैसे ही यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के साथ विधानसभा परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया, वैसे ही भारी संख्या में मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प और भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पलक झपकते ही पहली मजबूत बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका और आगे बढ़ गए, जिससे मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. प्रदर्शनकारियों के कदम रोकने के लिए पुलिस ने फौरन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बल प्रयोग किया. पानी की भीषण बौछारों के बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला डगमगाया नहीं.

पुलिस को छकाते हुए आगे बढ़े प्रदर्शनकारी (फोटो- ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त जोश के आगे पुलिस के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह बौने साबित हुए. यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कटीले तारों और लोहे के भारी गेटों से बनी दूसरी अभेद्य बैरिकेडिंग को भी पूरी ताकत से हिलाकर तोड़ डाला. इसके बाद एक के बाद एक दो और मजबूत लोहे के गेट बैरियरों को ध्वस्त करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ चले. जिससे पुलिस का सुरक्षा चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस्तेमाल किया वाटर कैनन (फोटो- ETV Bharat)

मुख्य द्वार पर आमने-सामने आई पुलिस और प्रदर्शनकारी, अस्थायी जेल भेजे गए: वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस को पूरी तरह छकाते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने में कामयाब रहे. मुख्य गेट पर पहुंचते ही प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विधानसभा के भीतर प्रवेश करने की मांग पर अड़ गए.