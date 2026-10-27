गैरसैंण में बौना साबित हुआ पहरा! कंटीले तारों की बैरिकेडिंग तोड़ा, विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी
गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी-कांग्रेस का कूच, पुलिस के कड़े पहरे को ढहाया, वाटर कैनन का इस्तेमाल, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 27, 2026 at 5:59 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिलाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, चरमराती शिक्षा व्यवस्था और जर्जर सड़कों जैसे बुनियादी व ज्वलंत मुद्दों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निर्णायक घेराव किया. प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवरों और भारी जनसैलाब के आगे पुलिस प्रशासन का चक्रव्यूह, लोहे और कंटीले तारों की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई.
भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सदन से लेकर सड़क तक भारी बवाल देखने को मिला. विभिन्न जनहित की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे संगठनों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से की गई किलेबंदी ने प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ आम जनता के आक्रोश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. पुलिस की सख्त पाबंदियों को धता बताते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी कई स्तर के सुरक्षा बैरियरों को तोड़कर दोपहर तक विधानसभा परिसर की ओर कूच करने में सफल रहे.
पुलिस से तीखी झड़प, वाटर कैनन चला, उखाड़कर नदी में फेंका गेट: कुमाऊं की तरफ से आ रहे कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और प्रदेश प्रधान संगठन के कार्यकर्ताओं की सुबह 8 बजे से ही पांडुवाखाल और मेहलचौरी बैरियर पर पुलिस के साथ तीखी झड़प एवं भारी धक्का-मुक्की हुई. आक्रोश इस कदर बढ़ा कि यूकेडी कार्यकर्ताओं ने मेहलचौरी पुल पर लगे लोहे के गेट को उखाड़कर सीधे रामगंगा नदी में फेंक दिया.
कालीमाटी बैरियर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, गणेश गोदियाल और मुकेश नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए. जब दो घंटे तक गेट नहीं खुला, तो कांग्रेसी नेता पुलिस को चकमा देकर जंगल के खतरनाक और पथरीले रास्तों से होते हुए डेढ़ किलोमीटर दूर दिवालीखाल पहुंच गए.
वहीं, आशीष नेगी के नेतृत्व में पहुंचे उक्रांद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन (पानी की बौछार) का इस्तेमाल किया, लेकिन वे भी जंगल के रास्ते दिवालीखाल पहुंच गए. दोपहर 1 बजे दिवालीखाल में कांग्रेस, यूकेडी, प्रधान संगठन और सुराज सेवा दल का संयुक्त हुजूम इकट्ठा हो गया. यहां चार स्तरीय बैरियर सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी दो गेटों को तोड़कर भराड़ीसैंण विधानसभा की ओर बढ़ गए.
वाटर कैनन की बौछारें भी नहीं रोक सकीं यूकेडी का जोश: विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर स्थित अतिसंवेदनशील दिवालीखाल में सुबह से ही माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था. जैसे ही यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के साथ विधानसभा परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया, वैसे ही भारी संख्या में मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प और भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई.
यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पलक झपकते ही पहली मजबूत बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका और आगे बढ़ गए, जिससे मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. प्रदर्शनकारियों के कदम रोकने के लिए पुलिस ने फौरन वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बल प्रयोग किया. पानी की भीषण बौछारों के बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला डगमगाया नहीं.
प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त जोश के आगे पुलिस के सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह बौने साबित हुए. यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कटीले तारों और लोहे के भारी गेटों से बनी दूसरी अभेद्य बैरिकेडिंग को भी पूरी ताकत से हिलाकर तोड़ डाला. इसके बाद एक के बाद एक दो और मजबूत लोहे के गेट बैरियरों को ध्वस्त करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ चले. जिससे पुलिस का सुरक्षा चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
मुख्य द्वार पर आमने-सामने आई पुलिस और प्रदर्शनकारी, अस्थायी जेल भेजे गए: वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस को पूरी तरह छकाते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने में कामयाब रहे. मुख्य गेट पर पहुंचते ही प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विधानसभा के भीतर प्रवेश करने की मांग पर अड़ गए.
यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब एक घंटे तक जबरदस्त खींचतान और तीखी नोकझोंक देखने को मिली. आखिरकार स्थिति बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस वाहनों से अस्थायी जेल मालसी भेजा गया.
धामी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, महिलाओं पर वाटर कैनन चलाना शर्मनाक: आंदोलन का मुख्य नेतृत्व कर रहे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि,
"वर्तमान धामी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पूरे प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है. आज उत्तराखंड में केवल अराजकता का माहौल बना हुआ है. उत्तराखंड में यूकेडी की सरकार आने पर बीजेपी के एक-एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा."- आशीष नेगी, केंद्रीय अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ, उत्तराखंड क्रांति दल
वहीं, जंगलचट्टी और दिवालीखाल बैरियर पर पुलिसिया कार्रवाई पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए आशीष नेगी ने कहा कि,
"लोकतांत्रिक तरीके से हक मांग रही हमारी माताओं-बहनों पर पुलिस ने बर्बरता से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. महिलाओं के साथ की गई यह ज्यादती बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, जिसे पहाड़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी."- आशीष नेगी, केंद्रीय अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ, उत्तराखंड क्रांति दल
उन्होंने कहा कि हमारा यह संघर्ष उत्तराखंड की अस्मिता के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक गैरसैंण को पूर्ण स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर दिया जाता. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में राज्यभर से आए यूकेड़ी के कई केंद्रीय पदाधिकारी, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता व युवा शामिल रहे.
6 घंटे फंसा रहा सगाई में जा रहा परिवार, आमजन परेशान: इस अत्यधिक सख्ती का सबसे खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा. टैक्सी सेवाएं पूरी तरह ठप होने के कारण ग्रामीणों को मेहलचौरी और गैरसैंण बाजार पहुंचने के लिए 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. हद तो तब हो गई, जब अपने बेटे की सगाई के लिए तीन गाड़ियों में देहरादून जा रहा गोपेश्वर निवासी शिक्षक प्रकाश चंद्र कन्याल का परिवार कालीमाटी बैरियर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक भूखा-प्यासा फंसा रहा.
पुलिसकर्मियों ने उनकी एक न सुनी. बाद में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मुकेश नेगी के कड़े हस्तक्षेप के बाद सिर्फ एक गाड़ी को आगे जाने दिया गया. जबकि, दो गाड़ियां वहीं फंसी रहीं. मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी केवल ऊपरी आदेशों का हवाला देकर पल्ला झाड़ते नजर आए.
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