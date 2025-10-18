ETV Bharat / state

ब्रिटेन के इस शहर के मेयर हैं ये भारतवंशी, कानपुर के विकास को लेकर क्या बोले, जानिए

कानपुर: 'देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर की जो तस्वीर है वह अब पूरी तरह बदली हुई नजर आती है. यहां साफ-सफाई दिखती है लेकिन, बात सुनियोजित विकास की करें तो वह कानपुर में संभव नहीं है.' शुक्रवार को ये बातें ब्रिटेन स्थित वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा ने कहीं. वह कानपुर आए थे, और मेयर कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे.

ब्रिटेन में सुनियोजित तरीके से बनते हैं घरः उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो घर बनाए जाते हैं उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता है. अगर किसी ने तय सीमा से अधिक क्षेत्रफल की अनुमति मांगी तो उसका आवेदन ही निरस्त कर दिया जाता है. बोले, वहां पर बारिश बहुत होती है. ठंड बहुत पड़ती है, तापमान फ्रीजिंग स्तर तक पहुंच जाता है पर एक जैसे घर बने होते हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होती.





कानपुर में स्थिति पूरी तरह से बदलीः उन्होंने कहा कि कानपुर में स्थिति पूरी तरह से बदली है. यहां कहीं कोई निर्माण एक जैसा नहीं दिखता है, जिसका जैसा मन हुआ, वैसे बना लिया. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कानपुर के विकास कार्यों पर मेयर प्रमिला पांडेय से भी चर्चा की.

ब्रिटेन आने का दिया न्यौताः वेलिंगबोरो के मेयर राज मिश्रा ने कानपुर के पार्षदों संग भी संवाद किया. पार्षदों से कहा, कभी मौका मिले तो ब्रिटेन आकर देखिए, कैसे शहर में विकास कार्य कराए गए, उसी तर्ज पर कानपुर में कार्य कराए जा सकते हैं. उन्होंने कहा, कानपुर में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है जिसे पूरा किया जाना जरूरी है. लगातार शहर की आबादी बढ़ रही है.