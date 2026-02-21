ETV Bharat / state

बिहार के लाल का ब्रिटेन में डंका, AI मंत्री बन जन्मस्थली मुजफ्फरपुर लौटने पर भव्य स्वागत

कनिष्क नारायण का मुजफ्फरपुर में स्वागत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद और यूनाइटेड किंगडम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ऑनलाइन सेफ्टी मंत्री कनिष्क नारायण शनिवार को अपने पैतृक शहर मुजफ्फरपुर पहुंचे. करीब 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद निजी दौरे पर अपने जन्मस्थान पहुंचने पर कनिष्क नारायण का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. उनके आगमन को लेकर स्थानीय लोगों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. 25 साल बाद बिहार पहुंचे ब्रिटेन के AI मंत्री: अपने दौरे के दौरान कनिष्क नारायण मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, इसके वैश्विक प्रभाव और भारत की उभरती संभावनाओं पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि AI आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है. बिहार के लाल का ब्रिटेन में डंका (ETV Bharat) मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत: मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क नारायण ने भावुक होते हुए कहा कि भले ही वे आज United Kingdom में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे हों, लेकिन अपने शहर और बिहार से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में यूनाइटेड किंगडम का प्रतिनिधित्व करने के बाद वे सीधे अपने पैतृक शहर पहुंचे.