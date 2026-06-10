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खबर का असर: खैरागढ़ में उज्ज्वला गैस वितरण में गड़बड़ी, एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज, बिना दिए ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई डिलीवरी

एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज, बिना दिए ऑनलाइन सिस्टम में दिखाई पर डिलीवरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रामीणों का आरोप है कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं से पहले ही मोबाइल पर आए ओटीपी मांग लेते थे. इसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में सिलेंडर की डिलीवरी दिखा दी जाती थी. कई लोगों का कहना है कि रिकॉर्ड में डिलीवरी पूरी दिखाई गई, सब्सिडी भी खाते में आ गई, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला.

खैरागढ़: जिले के साल्हेकला स्थित इंडियन ग्रामीण गैस वितरक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी और फर्जी डिलीवरी दर्ज करने की शिकायतों के बाद जांच कराई गई. जांच में एलपीजी वितरण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

महीनों तक नहीं मिला गैस सिलेंडर

उज्ज्वला योजना से जुड़े कई लाभार्थियों ने शिकायत की कि उनके नाम पर गैस वितरण दर्ज था, लेकिन वास्तविक रूप से सिलेंडर उनके घर तक नहीं पहुंचा. शिकायत करने पर भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला और कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़े.

खबरों के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय

गैस वितरण को लेकर लगातार शिकायतें और समाचार सामने आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारियों ने जांच की. जांच के दौरान गैस वितरण रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रक्रिया की जांच की गई.

फर्जी डिलीवरी और कालाबाजारी की आशंका

ग्रामीणों के अनुसार कई उपभोक्ताओं के नाम पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी दर्ज की गई, जबकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिला. इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि जिन सिलेंडरों की डिलीवरी दिखाई गई, वे आखिर कहां गए. कुछ लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के संभावित व्यावसायिक उपयोग या कालाबाजारी की आशंका भी जताई है. हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी.

उज्ज्वला लाभार्थियों में नाराजगी

साल्हेकला एजेंसी से खैरागढ़, साल्हेवारा, बाजार आतरिया और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में उपभोक्ता जुड़े हैं. इनमें अधिकांश गरीब परिवार और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं. महिलाओं का कहना है कि गैस नहीं मिलने से उन्हें फिर से लकड़ी और पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.

राज्य स्तर तक पहुंचा मामला

जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद स्थानीय स्तर पर मामला दर्ज किया गया है. साथ ही एजेंसी के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग को भी पत्र भेजा गया है. इससे संकेत मिल रहे हैं कि मामले की व्यापक जांच हो सकती है.

अब इन सवालों के जवाब का इंतजार

ओटीपी लेकर फर्जी डिलीवरी का खेल कब से चल रहा था?

कितने उपभोक्ताओं के नाम पर संदिग्ध डिलीवरी दर्ज हुई?

कितने उज्ज्वला हितग्राही प्रभावित हुए?

जिन सिलेंडरों की डिलीवरी दिखाई गई, वे कहां गए?

जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी?

शिकायतों को मिली प्रशासनिक पुष्टि

लंबे समय से उठ रही शिकायतों को अब जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि मिलने के बाद बल मिला है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. अब हजारों उपभोक्ताओं की नजर आगे की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है.