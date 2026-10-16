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इस तरह के आंदोलन नष्ट कर देंगे संविधान और कानून व्यवस्था, देश विरोधी ताकतें उठाती हैं फायदा : उज्जवल निकम

राहुल गांधी-विपक्षी दलों, सीजेपी के प्रदर्शन पर बोले देश के जाने-माने वकील ( Etv Bharat )

इंदौर : देश के जाने-माने वकील और राज्यसभा सदस्य, व पद्मश्री से सम्मानित उज्जवल निकम ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को अराजकता बताया है. इंदौर में अपनी फिल्म प्रहार के प्रमोशन के दौरान उज्जवल निकम ने कहा किसी को भी पद से हटाने के लिए कानून का उल्लंघन करके आंदोलन करना उचित नहीं है. अगर ऐसा चलन चल पड़ा तो हर व्यक्ति इस तरह की मांग करने लगेगा जो कानून और संविधान के लिए सही नहीं होगा.

कानून के खिलाफ जाकर आंदोलन करना गलत इंदौर के रवींद्र नाट्य ग्रह में उज्ज्वल निकम संस्था सार्थक द्वारा आयोजित कार्यक्रम साहस, संकल्प और न्याय की एक प्रेरणादायी शाम के अवसर पर चर्चा कर रहे थे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए उज्जवल निकम ने कहा, '' इस तरह की मांगों को कानून के खिलाफ जाकर मांगना गलत है. इस तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय विरोधी ताकतें फायदा उठा सकती है. इसलिए किसी भी पॉलीटिकल पार्टी को इससे बचना चाहिए.''