इस तरह के आंदोलन नष्ट कर देंगे संविधान और कानून व्यवस्था, देश विरोधी ताकतें उठाती हैं फायदा : उज्जवल निकम
राहुल गांधी-विपक्षी दलों, सीजेपी के प्रदर्शन पर बोले देश के जाने-माने वकील और पद्मश्री से सम्मानित उज्जवल निकम, सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:52 PM IST
इंदौर : देश के जाने-माने वकील और राज्यसभा सदस्य, व पद्मश्री से सम्मानित उज्जवल निकम ने विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को अराजकता बताया है. इंदौर में अपनी फिल्म प्रहार के प्रमोशन के दौरान उज्जवल निकम ने कहा किसी को भी पद से हटाने के लिए कानून का उल्लंघन करके आंदोलन करना उचित नहीं है. अगर ऐसा चलन चल पड़ा तो हर व्यक्ति इस तरह की मांग करने लगेगा जो कानून और संविधान के लिए सही नहीं होगा.
कानून के खिलाफ जाकर आंदोलन करना गलत
इंदौर के रवींद्र नाट्य ग्रह में उज्ज्वल निकम संस्था सार्थक द्वारा आयोजित कार्यक्रम साहस, संकल्प और न्याय की एक प्रेरणादायी शाम के अवसर पर चर्चा कर रहे थे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी और विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए उज्जवल निकम ने कहा, '' इस तरह की मांगों को कानून के खिलाफ जाकर मांगना गलत है. इस तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय विरोधी ताकतें फायदा उठा सकती है. इसलिए किसी भी पॉलीटिकल पार्टी को इससे बचना चाहिए.''
ऐसे आंदोलन संविधान-कानून व्यवस्था के लिए खतरा
उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश को हटाने के सवाल पर कहा, '' यदि निर्वाचन आयोग अथवा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ धरने प्रदर्शन करके इस तरह की मांग की जाने लगी तो कल को कोई भी ऐसी मांग करने लगेगा, जिससे कानून व्यवस्था और संविधान नष्ट हो जाएगा. यदि संवैधानिक संस्था पर किसी को भरोसा नहीं है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है.'' इस दौरान उन्होंने जजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जजों को भी एक्स्ट्रा कमेंट्स करने से बचना चाहिए जबतक इस तरह की टिप्पणी जजमेंट का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाने का काम खुद न्याय व्यवस्था वालों पर भी है.
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इस दौरान उन्होंने मुस्कान और सहिल को फांसी की सजा दिए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा, '' हत्या के ऐसे मामलों मे कानून पहले से ही कठोर है लेकिन फांसी की सजा के एग्जीक्यूशन में 10-10 साल लग जाते हैं. डेथ पेनल्टी में भी टाइमलिमिट होना चहिए, इसके अलावा राष्ट्रपति के यहां की जाने वाली मर्सी पिटिशन में भी टाइमलिमिट होना चाहिए.''
प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी पर बोले निकम
इस अवसर पर उन्होंने मुंबई ब्लास्ट मामले और उस मामले की सुनवाई पर अपने ऊपर बी फिल्म प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राजकुमार राव द्वारा अभिनीत इस फिल्म में मुंबई ब्लास्ट से जुड़ा पूरा घटनाक्रम और पाकिस्तानी इवॉल्वमेंट दिखाया गया है.