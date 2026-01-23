ETV Bharat / state

उज्जैन के तराना में दो समुदायों के बीचे हिंसक झड़प, 12 से अधिक बसों व दुकानों में तोड़फोड़, धारा 144 लागू

तराना में मंदिर के बाहर खड़े युवक पर हमला करने के बाद हिंसा, बसों दुकानों को भी बनाया निशाना, छावनी में तब्दील हुआ तराना.

उज्जैन के तराना में दो समुदायों के बीचे हिंसक झड़प (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 7:07 AM IST

उज्जैन : जिले की तराना तहसील क्षेत्र में गुरुवार देर शाम दो समुदाय के बीच हिंसक झड़ंप हो गई. इस बीच भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और तराना नगर के बस स्टैंड पर खड़ी 12 से अधिक बसों पर पत्थर बाजी करते हुए कांच फोड़ने शुरू कर दिए. उपद्रवियों ने इसके बाद शुक्ला मोहल्ले व पास की दुकानों में जमकर तोड़ फोड़ मचाई. तनाव पूर्ण स्तिथी देख मौके पर एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार, एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद, एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जन के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा.

मंदिर के बाहर खड़े थे तभी हुआ हमला

एएसपी गुरु प्रसाद पराशार के मुताबिक, '' उज्जैन जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तराना थाना क्षेत्र मे गुरुवार शाम शुक्ला मोहल्ले में 22 वर्षीय सोहिल पिता सोनू ठाकुर(विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री) जो घर के बाहर मंदिर के यहां खड़े थे, उनपर एक पक्ष ने हमला किया है. तराना थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाते हुए बताया कि ईशान मिर्जा और उसके साथी सप्पान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद निवासी मदारबड़ तराना अपने अन्य और भी साथियों के साथ आया और पीछे से सिर पर हमला कर दिया. इसके बाद भीड़ ने तोड़फोड़ मचा दी.''

पास के बाजार में भी जमकर मचाई तोड़फोड़ (Etv Bharat)

सोहिल ठाकुर की रिपोर्ट पर सभी 6 के विरुद्ध नामजद व अज्ञात में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

उपद्रवियों ने बसों को पहुंचाया भारी नुकसान (Etv Bharat)

कई घायल, आरोपियों के सीसीटीवी से खोज रही पुलिस

एएसपी के मुताबिक इस घटना में सोहिल ठाकुर को सिर में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.CCTV, वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान होगी और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी. कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी (Etv Bharat)

वहीं वीएचपी विभाग संयोजक प्रीतम बैरागी ने बताया, '' पीड़ित सोहिल ठाकुर के सर में गंभीर चोट आने से उसे पहले तराना शासकीय अस्पताल में दिखाया गया, जहां से उज्जैन जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है. उसे बदमाशो ने सिर में लाठी डंडों से मारा था.''

उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग के लिए थाने पहुंचे हिंदू संगठन (Etv Bharat)

आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग

इस घटना के बाद जूना अखाड़ा के संत मोहन भारती व हिन्दू संगठनों से बुलडोजर एक्शन की मांग की है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार सुबह तक आरोपियों को नहीं पकड़ा और आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया तो उग्र आंदोलन होगा. जूना अखाड़ा के संत मोहन भारती ने कहा, '' 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन माहौल बिगाड़ने की कोशीश की गई है.''

बस में तोड़फोड़ करता उपद्रवी (Etv Bharat)

कई बसों, दुकानों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान

जानकारी लगते ही पुलिस व प्रशासनिक टीमों ने यहां मोर्चा संभाला और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई. पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने यहां कई बसों, दुकानों और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है. सभी की पहचान कर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है. घटना के बाद से तराना नगर का बाजार पूरी तरह बंद है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस पेट्रोलिंग कर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.

