उज्जैन के तराना में दो समुदायों के बीचे हिंसक झड़प, 12 से अधिक बसों व दुकानों में तोड़फोड़, धारा 144 लागू

उज्जैन : जिले की तराना तहसील क्षेत्र में गुरुवार देर शाम दो समुदाय के बीच हिंसक झड़ंप हो गई. इस बीच भीड़ ने उग्र रूप ले लिया और तराना नगर के बस स्टैंड पर खड़ी 12 से अधिक बसों पर पत्थर बाजी करते हुए कांच फोड़ने शुरू कर दिए. उपद्रवियों ने इसके बाद शुक्ला मोहल्ले व पास की दुकानों में जमकर तोड़ फोड़ मचाई. तनाव पूर्ण स्तिथी देख मौके पर एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार, एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद, एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जन के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा. मंदिर के बाहर खड़े थे तभी हुआ हमला एएसपी गुरु प्रसाद पराशार के मुताबिक, '' उज्जैन जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तराना थाना क्षेत्र मे गुरुवार शाम शुक्ला मोहल्ले में 22 वर्षीय सोहिल पिता सोनू ठाकुर(विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री) जो घर के बाहर मंदिर के यहां खड़े थे, उनपर एक पक्ष ने हमला किया है. तराना थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाते हुए बताया कि ईशान मिर्जा और उसके साथी सप्पान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा, नावेद निवासी मदारबड़ तराना अपने अन्य और भी साथियों के साथ आया और पीछे से सिर पर हमला कर दिया. इसके बाद भीड़ ने तोड़फोड़ मचा दी.'' पास के बाजार में भी जमकर मचाई तोड़फोड़ (Etv Bharat) सोहिल ठाकुर की रिपोर्ट पर सभी 6 के विरुद्ध नामजद व अज्ञात में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.