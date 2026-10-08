उज्जैन में मशाल लेकर निकले मोहन यादव, सेवा संकल्प सभा में खाई कसम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर खास आयोजन. उज्जैन के आस्था गार्डन में सेवा संकल्प सभा आयोजित. श्रद्धांजलि सभाओं में भी शामिल हुए सीएम. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:11 AM IST
उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर उज्जैन में सेवा संकल्प सभा आयोजित की गई. 7 अक्टूबर (बुधवार) को उज्जैन के आस्था गार्डन में आयोजित सभा में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उद्बोधन सुना. सभा के बाद शहर के आस्था गार्डन से शहीद पार्क तक सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी मशाल लेकर निकले.
आस्था गार्डन में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और पीएम के रूप में आमजन की सेवा के 25 साल पूरे करने का अवसर मिला है. उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है. प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2027 के सपने को साकार करने के लिए सभी को पूरी क्षमता के साथ जुटना होगा. मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी संबंधित विधेयक पारित होना गौरव की बात है. उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का नया दौर शुरू हुआ है और बीते साल करोड़ों तीर्थ यात्री यहां पहुंचेगे.''
2047 के विकसित भारत के लिए सेवा का संकल्प
उन्नत पशुपालकों को एक लाख का पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को भी उज्जैन से वर्चुअली संबोधित किया. उन्होंने वृंदावन गांव में उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के निर्देश दिए. पहला स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालकों को 1 लाख रु, दूसरे को 50 हजार और तीसरे स्थान वाले को 25 हजार रु का इनाम गोवर्धन जयंती पर दिए जाएंगे.
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30 लाख किसानों के खेतों में सोलर सिस्टम का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है. पंप उर्जिकरण के लिए 30 लाख किसानों के खेतों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है. रबी सीजन में किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी."
श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल हुए सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में कई श्रद्धांजलि सभाओं में भी शामिल हुए. वे वरिष्ठ संघ प्रचारक विनोद कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए. वहीं, वार्ड क्रमांक 22 की कांग्रेस पार्षद माया राजेश त्रिवेदी के कार्तिक चौक स्थित निवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी. मुख्यमंत्री नगर निगम के एल्डरमैन व वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मधुकर राव शिंदे के निवास भी पहुंचे.