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उज्जैन में मशाल लेकर निकले मोहन यादव, सेवा संकल्प सभा में खाई कसम

उज्जैन में आयोजित सेवा संकल्प सभा में पहुंचे सीएम मोहन ( ETV Bharat )

उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर उज्जैन में सेवा संकल्प सभा आयोजित की गई. 7 अक्टूबर (बुधवार) को उज्जैन के आस्था गार्डन में आयोजित सभा में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उद्बोधन सुना. सभा के बाद शहर के आस्था गार्डन से शहीद पार्क तक सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी मशाल लेकर निकले.

आस्था गार्डन में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री और पीएम के रूप में आमजन की सेवा के 25 साल पूरे करने का अवसर मिला है. उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है. प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2027 के सपने को साकार करने के लिए सभी को पूरी क्षमता के साथ जुटना होगा. मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी संबंधित विधेयक पारित होना गौरव की बात है. उज्जैन में धार्मिक पर्यटन का नया दौर शुरू हुआ है और बीते साल करोड़ों तीर्थ यात्री यहां पहुंचेगे.''