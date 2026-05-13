ETV Bharat / state

महाकाल नगरी में पंडित वर्क फ्रॉम होम! उज्जैन में आराधना, हवन पूजन की डलेगी ऑनस्क्रीन आहुति

देश में प्राइवेट व सरकारी दफ्तरों में जल्द वर्फ फ्रॉम होम लागू हो सकता है. वहीं, उज्जैन में हवन फ्रॉम होम देखने मिल रहा है. ऑनलाइन पूजन को लेकर एक और यात्रियों की दर्शनार्थियों की यात्रा खर्च में बचत, समय में बचत हो रही है तो वहीं धार्मिक कार्यो में टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी देखा जा रहा है.

दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, इंदौर सहित कई शहरों के भक्त घर बैठे ही उज्जैन में आयोजित पूजा, अनुष्ठान और यज्ञ में शामिल हो रहे हैं. इस रिपोर्ट में जानें कि कैसे आप भी ऑनलाइन पूजन से जुड़ सकते हैं और कैसे बिना यात्रा किए पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं.

उज्जैन : वैश्विक संकट के बीच महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था का डिजिटल रूप भी देखने मिल रहा है. पीएम मोदी के वर्क फ्रॉम होम, ईंधन की कम खपत वाली अपील का यहां भी सार्थक असर देखने मिल रहा है. उज्जैन में क्षिप्रा के घाटों और मंदिरो में ऑनलाइन माध्यम से गृह शांति हवन, यज्ञ और पूजा अर्चना का ट्रेंड शुरू हो गया है. क्षिप्रा स्थित मौन तीर्थ गंगा घाट से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुजारी मोबाइल, लैपटॉप और कैमरों के जरिए देश-विदेश के श्रद्धालुओं को लाइव पूजा व हवन कराते दिख रहे हैं.

हवन का ऑनलाइन टेलीकास्ट करते कैमरे (Etv Bharat)

ऑनलाइन हवन से इस तरह जुड़ें

मौन तीर्थ गंगा घाट पर हो रहे हवन यज्ञ के लिए https://bookmykatha.com पर बुकिंग की जा रही है. इसे लेकर bookmykatha के को-फाऊंडर शोभनाथ भारद्वाज ने बताया, '' हम मोदी जी के डिजिटल इंडिया की राह पर हैं. सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्म को डिजिटल से जोड़ने का हमारा प्रयास है. हमारी इस शुरुआत को आगामी सिंहस्थ को भी ध्यान में रखते हुए ग्लोबल बनाने की तैयारी है. देश ही नहीं दुनिया भर में लोग इससे जुड़े हैं.''

सुमानानंद महाराज, साध्वी हर्षानंद गिरी हवन कराते हुए (Etv Bharat)

पीएम मोदी की अपील के बाद ज्यादा लोग जुड़े

फाउंडर विनीत माथुर ने बताया, '' सिंहस्थ में आस्था का सैलाब उमड़ता है, इसलिए अभी से डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी गई है, जिससे वो लोग भी पूजा-हवन से जुड़ सकें, जो यहां आ नहीं सकते. अभी पीएम मोदी की अपील के बाद ही हमारे साथ लखनऊ, दिल्ली, मुम्बई, इंदौर के भक्त ऑनलाइन जुड़े हैं. साथ में सुमानानंद महाराज, साध्वी हर्षानंद गिरी भी हैं, जो पूजन करवा रहे हैं.''

हनुमंत आराधना भी ऑनलाइन

मौन तीर्थ गंगा घाट के यहां हनुमान मंदिर पर ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरह से पूजन करवा रहे महामंडलेश्वर सुमन्नानन्द गिरी महाराज ने बताया, '' ज्येष्ठ माह में जितने भी मंगलवार आते हैं, उन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है. हनुमंत आराधना का विशेष महत्व है. इसके पीछे कारण है ज्येष्ठ माह में ही मंगल के दिन भगवान श्री राम को हनुमान मिले थे. दूसरा जब हनुमान जी लंका गए तो रावण ने सभी गृहों को बांध कर अपने नियंत्रण में रखा हुआ था. शनि भी उसमें थे, जिन्हें पैरों में रखा हुआ था. हनुमान जी ने सभी गृहों को मुक्त करवाया इसलिए सभी गृह हनुमान जी के सर्वदा अनुकूल है. जो हनुमान आराधना करता है उसके अनुकूल ही सारे गृह रहते है. इस पूजा को भी हम ऑनलाइन करा रहे हैं.

ऑनलाइन हवन से जुड़े देश-विदेश से लोग (Etv Bharat)

ऑनलाइन पूजन के नुकसान भी

ऑनलाइन पूजन करवाने के नुकसान भी हैं. सिद्ध वट के सोनू पंड्या ने ETV भारत से चर्चा में कहा, '' मजबूरी है किसी की तो ठीक है लेकिन जो पुण्य तीर्थ नगरी में आकर मिलेगा वो घर बैठ कर नहीं मिलता, ये कड़वा सत्य है. यहां पूजा में बैठने से लेकर उच्चारण होने वाले शब्द, नदी में स्नान व अन्य कई तरह की बातों को बारीकी से ध्यान में रखकर पूजन करवाया जाता है. ऑनलाइन में जजमान (भक्त) कैसे बैठा है, किस परिस्थिति में है, क्या शब्दों का उच्चारण कर रहा है, ये सब देख पाना संभव नहीं. ऐसे में पुण्य लाभ मिलना संभव नहीं है.''

यह भी पढ़ें-

बुलावा होता है तभी यहां कोई आता है, बाबा महाकाल के दरबार में बोलीं तमन्ना भाटिया, भस्म आरती देख अभिभूत

शहर की अर्थव्यवस्था पर असर?

अर्थव्यवस्था को लेकर विशेषज्ञ ओमनाथ शर्मा ने ETV भारत से कहा, '' दुनिया घूमने से चलती है. ऑनलाइन पूजन व्यवस्था से उज्जैन कि धार्मिक अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. अगर कैमेरा ऑपरेटर्स, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट सेवा, धार्मिक सामग्री विक्रेता को रोजगार मिल रहा है तो यह ऑनलाइन व्यवस्था से सीमित लाभ है लेकिन स्थानीय होटल, रेहड़ी, धर्मशाला, ऑटो चालक, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इससे बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे. ऑनलाइन पूजन का माध्यम ज्यादा बढ़ा तो शहर में आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या भी प्रभावित हो सकती है.''