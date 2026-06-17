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राम मंदिर मामले की CBI जांच की मांग, शहीद कारसेवकों के परिवारों को मिले जिम्मेदारी: पुजारी महासंघ

संगठन का कहना है कि यदि दान राशि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रूपेश मेहता ने जारी बयान में कहा, '' देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, वर्षों के संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीराम मंदिर का निर्माण संभव हो सका. पिछले कुछ दिनों से मंदिर के चढ़ावे की राशि में कथित हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं.''

उज्जैन : अयोध्या राम मंदिर को लेकर शुरू हुए नए विवाद पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की प्रतिक्रिया सामने आई है. महासंघ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट भंग कर, मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए कारसेवकों के योग्य परिजनों को ट्रस्ट की जिम्मेदारी देने की मांग की है. इतना ही नहीं, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं करने वालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जीवनभर की कमाई, सोना-चांदी, आभूषण और अन्य सामग्री मंदिर में दान की है. यदि इन दान राशियों और सामग्रियों में किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है.

ऐसे लोगों को ट्रस्ट में रहने का अधिकार नहीं

महासंघ ने कहा, '' जो लोग भगवान के चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं कर सकते, उन्हें ट्रस्ट में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. हमारी मांग की कि मंदिर निर्माण आंदोलन में शहीद हुए कारसेवकों के योग्य परिजनों और प्रमुख दानदाताओं को ट्रस्ट में शामिल किया जाए, ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.''

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र (Etv Bharat)

राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी बोले- दोषियों को मिले कड़ी सजा

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा, '' यदि दान राशि में घोटाले के आरोप सही हैं तो यह हिंदू समाज की आस्था और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है. इस पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले लोगों को कठोर सजा दी जानी चाहिए.'' महेश पुजारी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि वर्तमान ट्रस्ट को तत्काल भंग कर नया ट्रस्ट गठित किया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि नए ट्रस्ट में राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद हुए कारसेवकों के परिवारों तथा प्रमुख दानदाताओं को शामिल किया जाए, जिससे मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बनी रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास और अधिक मजबूत हो.

महासंघ ने कहा कि श्रीराम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी वित्तीय विवाद की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रह सके.

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राम मंदिर में ऐसी गड़बड़ी हिंदुओं के साथ धोखा : विवेक तन्खा

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी के मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा, '' राम मंदिर से पूरे देश के हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं. सभी को उम्मीद थी कि राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ठीक ढंग से संचालित करेंगे लेकिन मंदिर के चढ़ावे में चोरी हिंदुओं के साथ धोखा है.''