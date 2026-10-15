उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आइये, नदिया के पार से कांतारा की डोर तक दिखेगी लोक संस्कृति
उज्जैन में 24 व 25 अक्टूबर को सजेगा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, लोक कला से जनजातीय जीवन तक कहानियों को मिलेगा मंच. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:43 PM IST
उज्जैन: लोक परंपराओं, जनजातीय जीवन और भारतीय संस्कृति की कहानी अब बड़े पर्दे पर नए अंदाज में दिखाई देगी. उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 24 और 25 अक्टूबर को उज्जैन में होने जा रहा है. फेस्टिवल में देश भर के फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के जरिए समाज संस्कृति और बदलते भारत की कहानियां सामने लाने का मौका मिलेगा. विश्व संवाद केंद्र मालवा और भारतीय चित्र साधना के सहयोग से आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में फिल्मों को 10 अलग-अलग श्रेणियां में आमंत्रित किया गया है. जिसमें फिल्म नदिया के पार से कांतारा की डोर खास आकर्षण है. इस श्रेणी में लोक एवं जनजातिय संस्कृति पर आधारित फिल्मों को जगह दी जाएगी.
लोक कला से जनजातीय जीवन तक कहानियों को मिलेगा मंच
उज्जैनी शार्ट फ़िल्म फेस्टिवल के संयोजक आदित्य सेंगर ने बताया "इस श्रेणी में जनजातीय समुदायों की जीवन शैली, लोक कथाओं, पारंपरिक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, भाषाओं और त्योहारों पर आधारित फिल्में शामिल की जाएंगी. प्रकृति और जमीन से जनजातीय समाज का जुड़ाव उनकी परंपराएं और बदलते समय के साथ उनकी आकांक्षाएं भी फिल्मकारों के लिए कहानी का विषय बन सकती हैं. नदिया के पार से कांतरा तक का संदर्भ लोक जीवन और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कहानियों की और इशारा करता है. इस श्रेणी के जरिये उन परंपराओं और समुदायों को पर्दे पर लाने का अवसर मिलेगा, जिनकी कहानियां अक्सर मुख्यधारा के मनोरंजन में कम दिखाई देती है.
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शॉर्ट फिल्म से AI फिल्म तक 10 श्रेणियां में मौका
विश्व संवाद केंद्र के सचिव प्रणव पेठनकर ने बताया फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म, एआई फिल्म, विज्ञापन फिल्म और माइक्रो ड्रामा सहित अलग-अलग प्रारूपों में फिल्में आमंत्रित की गई हैं. फिल्म निर्माण और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मास्टर क्लास भी आयोजित की जाएगी. जहां प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण से जुड़ी सीख और अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा. फिल्मकारों के साथ छात्र और नए रचनाकार भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फिल्में भेजने के अलावा फेस्टिवल में दर्शक और वॉलिंटियर के रूप में शामिल होने के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं.
वेबसाइट पर मिलेगी रजिस्ट्रेशन की जानकारी
फेस्टिवल में भाग लेने और फिल्म सबमिशन की प्रक्रिया जानने के लिए इच्छुक प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट ujjainshortfilmfestival.org पर अधिक जानकारी ले सकते हैं.