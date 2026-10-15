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उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आइये, नदिया के पार से कांतारा की डोर तक दिखेगी लोक संस्कृति

उज्जैन में 24 व 25 अक्टूबर को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ( Source: Ujjaini Short Film festival brochure )

उज्जैन: लोक परंपराओं, जनजातीय जीवन और भारतीय संस्कृति की कहानी अब बड़े पर्दे पर नए अंदाज में दिखाई देगी. उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन 24 और 25 अक्टूबर को उज्जैन में होने जा रहा है. फेस्टिवल में देश भर के फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के जरिए समाज संस्कृति और बदलते भारत की कहानियां सामने लाने का मौका मिलेगा. विश्व संवाद केंद्र मालवा और भारतीय चित्र साधना के सहयोग से आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में फिल्मों को 10 अलग-अलग श्रेणियां में आमंत्रित किया गया है. जिसमें फिल्म नदिया के पार से कांतारा की डोर खास आकर्षण है. इस श्रेणी में लोक एवं जनजातिय संस्कृति पर आधारित फिल्मों को जगह दी जाएगी.

लोक कला से जनजातीय जीवन तक कहानियों को मिलेगा मंच