उज्जैन के नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान, पुरातत्व क्षेत्र में 450 रुपए वेतन से शुरू किया था सफर
मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड, उज्जैन से पुरात्तविद डॉ. नारायण व्यास का नाम शामिल, ETV भारत से चर्चा में बताया अपना सफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 7:09 AM IST
उज्जैन: भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजे जाने वाले विद्वानों की गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानि 25 जनवरी को सूची जारी कर दी है. जिसमें 131 विद्वानों के नाम शामिल हैं. मध्य प्रदेश से 4 ऐसे शख्स हैं, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा. जिसमें से एक उज्जैन के रहने वाले डॉ नारायण व्यास का भी नाम है. डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में सम्मान मिलने जा रहा है. जिन्होंने देश के कई राज्यों में उत्खनन कर प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों से रूबरू करवाया.
डॉ व्यास से ETV भारत ने चर्चा की. जहां उन्होंने बताया कि '1972 से सर्विस में आया और 2009 तक रहा, लगभग 37 साल. जिसके बाद रिटायरमेंट में आज 17 साल होने आए है. लगातार पुरातात्व के क्षेत्र में कार्य जारी है. हालांकि 1968 सर्विस में आने से पहले से ही मेरे प्रेरणास्रोत रहे पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के मार्गदर्शन में काम शुरू किया था. मां, पिता, पत्नी बच्चों का सहयोग और उनका साथ आज इस उपलब्धि के रूप में देख रहा हूं."
पुरापथ के राहगीर
5 जनवरी 1949 को उज्जैन में जन्मे डॉ नारायण को पुरापथ के राहगिरी कहा जाता है. डॉ व्यास ने डी.लिट, एमए, पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है. डॉ नारायण ने बताया "मेरे पिता स्व डॉ अनंत लाल व्यास जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उन्होंने मुझे अपने खानदानी बर्तन, कपड़े और बेशकीमती सामानों को संजोना सिखाया, मुझे वे देकर गए. बस इसी वजह से मुझे इतिहास को संजोने की प्रेरणा मिली.
पुरातत्व के कार्य में हमने कई त्याग किए, महीनों-महीनों जंगलों में बिताए, दिन रात एक कर दिया. बच्चे, पत्नी गर्व करते थे कि पिता संस्कृति को बचाने में जुटे हैं. आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, बस यही से मुझे पुरापथ के राहगीर का नाम मिला.
450 रुपए वेतन से शुरू किया काम
डॉ नारायण व्यास बताते हैं 1972 में जब सर्विस लगी, तो 450 रुपए मासिक वेतन मिलता था. उस वक़्त 450 बहुत होते थे. आधा पैसा बचत के लिए पिता को देता था. बाकी जो खर्च होते उसका हिसाब पिता को देता था. हालांकि समय बदला तनख्वाह बढ़ती गई, प्रमोशन भी मिलते गए. आज पेंशन अच्छी खासी मिलती है."
जानिए 4 बड़े काम
डॉ नारायण व्यास बताते हैं यूं तो मैंने पुरातत्व के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं, लेकिन पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के मार्गदर्शन में हमने भिभेटका का पूरी टीम के साथ उत्खनन किया. दूसरा सांची के स्तूपों पर उत्खनन का काम हमने किया. तीसरा रानी की वाव जिसका चित्र हम आज 100 रुपए के नोट पर देखते हैं, उसके उत्खनन के लिए काम किया. चौथा इतिहास संकलन समिति मध्य प्रान्त का अध्यक्ष हूं, हमने रायसेन के गांव गौरखपुर में भारत की सबसे बड़ी दीवार के अवशेष मिले. उत्खनन के दौरान उसको लेकर काम किया है, जो कि 10वीं, 11वीं शताब्दी की है. उस पर अभी भी काम चल रहा है.
डॉ व्यास की पत्नी, परिवार ने जताई खुशी
ETV भारत से चर्चा में डॉ नारायण व्यास की पत्नी साधना ने कहा "मैं शब्दो में बयां नहीं कर सकती. मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देती हूं कि पति के अथक प्रयासों को उन्होंने सम्मान देना उचित समझा. हमेशा मन में एक ही संकल्प लिए डॉ व्यास चलते रहे मैं इस राष्ट्र में जन्में बच्चों को क्या देकर जाऊं, कैसे संस्कृति, सभ्यता से परिचय करवाऊ सबका. मैंने भी प्राचार्य की नौकरी छोड़ संस्कृति और सभ्यता के लिए काम किया, युवा पीढ़ी को जोड़ना शुरू किया.