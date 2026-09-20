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उज्जैन से सतना के किसानों को बिजली की सौगात, युवा धर्म संसद के समापन में मोहन यादव का मंत्र

उज्जैन से सतना के किसानों को सीएम मोहन यादव ने दी सौगात, युवा धर्म संसद के समापन में शामिल होकर युवाओं को दिया मंत्र. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

MOHAN YADAV VISITED UJJAIN
युवा धर्म संसद के समापन में मोहन यादव का मंत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:02 PM IST

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Updated : September 20, 2026 at 1:27 PM IST

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उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को उज्जैन दौरे पर थे. यहां उज्जैन में वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से सीएम ने सतना में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया. उज्जैन में तीन दिवसीय युवा धर्म संसद के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया. उज्जैन से एक ओर जहां सतना के किसानों के लिए सिंचाई बिजली और कृषि विकास का संदेश गया, वहीं दूसरी ओर युवा धर्म संसद के मंच से युवाओं को भारतीय संस्कृति कर्तव्य संवाद और राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का आह्वान किया गया.

सतना के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी बिजली

सतना में किसानों को वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने कहा कि "किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी. सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि को भी लाभकारी बनाना है. इसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक एवं जैविक खेती, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा. प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित धान की शासकीय खरीदी भी सुनिश्चित की जाएगी."

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युवा धर्म संसद में शामिल हुए मोहन यादव (ETV Bharat)

सतना में नर्मदा का पानी पहुंचाने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने सतना बेल्ट में सिंचाई के लिए नर्मदा पानी लाने का प्रयास किए जाने की बात कही. नहरों के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाए जाने की भी बात कही. सीएम ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से मंदाकिनी नदी में पानी पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जाएगा. इससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने सतना में हल्दी के बड़े पैमाने पर उत्पादन का उल्लेख करते हुए मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने की भी बात कही. साथ ही कहा कि इससे किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकेगा."

किसानों से किया सीधा संवाद

वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोहावल के किसान शांति नारायण पांडे से संवाद किया. पांडे ने मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना और संचालन की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए किसानों से कृषि के साथ पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय अपनाने का आह्वान किया. इसके अलावा गांव झरी-मझगांव के जैविक किसान अनिल उपाध्याय से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अधिक किसानों तक पहुंचाने का आव्हान किया.

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सतना किसानों को बिजली की सौगात देते सीएम (ETV Bharat)

उज्जैन में युवा धर्म संसद का समापन, श्रीराम और कृष्ण से सीखने का मंत्र

इसी दिन उज्जैन में सेवाज्ञ संस्थानम की तीन दिवसीय युवा धर्म संसद 2026 अवंतिका का भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में समापन हुआ. देशभर से आए युवाओं, संतों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने धर्म, संस्कृति, कृषि आस्था संवाद जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया. समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने युवाओं को भगवान श्रीराम के चरित्र से संघर्ष और चुनौती का सामना करने व भगवान श्री कृष्ण से मित्रता सहयोग और कर्तव्य की सीख लेने का संदेश दिया. महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण पर किए गए विश्वास का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं की क्षमता पर भरोसा करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है.

1600 युवाओं ने लिया हिस्सा, अब द्वारका में होगा अगला आयोजन

सेवाज्ञ संस्थानम के राष्ट्रीय सचिव माधव कुमार के अनुसार युवा धर्म संसद में देश के अलग-अलग राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1600 युवाओं ने सहभागिता की थी. तीन दिवसीय आयोजन में व्याख्यान, संवाद सत्र युवा पंचायत, कला प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कई गतिविधियां हुई और कई विद्वान शामिल हुए. समापन अवसर पर घोषणा की गई की युवा धर्म संसद का सातवां संस्करण सितंबर 2027 में गुजरात के द्वारकापुरी में आयोजित किया जाएगा.

Last Updated : September 20, 2026 at 1:27 PM IST

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