गले में शिकायती पत्रों की 5 मीटर की माला पहन घुटनों के बल उज्जैन IG दफ्तर पहुंचा युवक
पुलिस प्रताड़ना से परेशान शाजापुर के युवक ने उज्जैन आईजी से विशेष अंदाज में फरियाद की. पुलिस ट्रैक्टर चोरी का मामला बता रही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 6:37 PM IST
उज्जैन : शहर के देवास मार्ग स्थित आईजी दफ्तर पर शाजापुर जिले का एक युवक घुटनों के बल चलता हुआ गले में शिकायत पत्रों की माला टांगे पहुंचा. युवक ने आरोप लगाया "वह ट्रैक्टर फाइनेंस मामले में शाजपुर जिले के अवंतिपुर बड़ोदिया थाना पुलिस की प्रताड़ना से परेशान है. उसे पुलिस कुछ लोगों की मिलीभगत से फंसा रही है. इस कारण वह घर भी नहीं जा पा रहा है. जंगल मे रहकर गुजर बसर कर रहा हूं." युवक ने पुलिस पर एक लाख रुपये वसूली का आरोप भी लगाया.
पुलिस पर साजिशन फंसाने का आरोप
युवक का नाम दिनेश सिंह है. वह खुद को ड्राइवर और किसान बता रहा है. वह शाजापुर जिले के मुबारिकपुर चिराटिया गांव का रहने वाला है. युवक का कहना है "घर मे मां-पिता, पत्नी व बच्चे परेशान हैं. मैं ही एकमात्र परिवार का सहारा हूं. मुझे शाजापुर जिले के अवंतिपुर बड़ोदिया के थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी व उनकी टीम द्वारा कुछ लोगों की मिलीभगत से ट्रैक्टर फाइनेंस के एक केस मे जबर्दस्ती फंसाया जा रहा है."
पुलिस पर एक लाख वसूली का आरोप
दिनेश का कहना है "8 दिसंबर को मैंने शाजापुर एसपी को आवेदन दिया था. 09 दिसंबर को आईजी दफ्तर उज्जैन में परिवार के साथ आकर आवेदन दिया. सुनवाई नहीं होने पर 17 दिसंबर को घुटने के बल फिर आया हूं. बीते 30 जुलाई को पुलिस ने मुझे उठाकर कई घंटे थाने में बैठाया और 1 लाख रुपये की वसूली कर छोड़ा. 11नवंबर को भी पुलिस ने मुझे उठाया था. मुझे और मेरे परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं."
ट्रैक्टर गायब करने का मामला
इस मामले में अवंतिपुर बड़ोदिया थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी ने बताया "2 माह पूर्व का पूरा मामला है. आष्टा के रहने वाले मोहन लाल ने नया ट्रैक्टर खरीदा था. ट्रैक्टर चलाने के लिए अवंतिपुर बड़ोदिया थाना क्षेत्र के युवक रोहित कीर को दिया था. सितंबर में मोहन लाल ने अवंतिपुर बड़ोदिया थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा ट्रैक्टर गायब है. आपके थाना क्षेत्र के रोहित कीर को चलाने के लिए दिया था."
थाना प्रभारी बोले- ट्रैक्टर गायब करने में हाथ
थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी ने बताया "पुलिस ने मोहनलाल की शिकायत पर रोहित कीर के विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच व तलाश शुरू की. रोहित फरार था. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहित के बारे में दिनेश कीर को पूरी जानकारी है. हमने दिनेश कीर को ढूंढा और उससे पूछताछ की तो पता चला पता चला कि ट्रैक्टर शिवपुरी निवासी मोड़ सिंह गुर्जर के पास है. ट्रैक्टर की जब्ती के साथ ही बीती रात 16 दिसंबर को मुख्य आरोपी रोहित कीर को भी उठा लिया."
"पूछताछ में हमें रोहित से पता चला है कि दिनेश की भी ट्रैक्टर को गायब करने में मुख्य भूमिका रही है. वह इस केस से बचने के लिए आवेदन की माला डाल घुटने के बल चलता हुआ आईजी कार्यालय पहुंच गया. रोहित से पूछताछ जारी है जैसे ही पुष्टि होगी, दिनेश के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी."
आईजी दफ्तर ने ली मामले की पूरी जानकारी
वहीं, आईजी दफ्तर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक पावर्ती कनेश ने कहा "दिनेश से आवेदन लिया है. शाजापुर जिले के अवंतीपुर बडोदिया थाने का मामला है. जांच की जा रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, की जाएगी."