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कनाडा में उज्जैन के युवक की हत्या, मास्टर्स के साथ वॉलमार्ट में करता था जॉब, 3 सप्ताह में मिलेगा शव

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा- कॉलेज के छात्रों ने मारपीट के बाद चढ़ाई गाड़ी, हॉस्पिटल में तोड़ा युवक ने दम, कनाडा पुलिस कर रही जांच

GURKEERAT FROM INDIA UJJAIN DIED IN CANADA
गुरकीरत सिंह मनोचा (बाएं) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 7:22 AM IST

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रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : मध्यप्रदेश के उज्जैन के रहने वाले 25 वर्षीय युवक की कनाडा में 14 मार्च को हत्या हो गई. परिजनों के मुताबिक कुछ बदमाशों ने कनाडा में मारपीट कर उसकी हत्या की है. युवक गुरकीरत सिंह मनोचा कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन शहर में रहता था और उसका परिवार उज्जैन के पार्श्वनाथ सिटी में रहता है.

कनाडा में हुई युवक की हत्या

मृतक युवक के पिता गुरजीत सिंह ने बताया, ''बेटा सवा साल पहले मास्टर्स करने कनाडा गया था. मास्टर्स कर वहीं सेटल होने का उसका प्लान था. कुछ बदमाशों ने उसकी हत्या की है. सरकार से बेटे की डेड बॉडी जल्द भारत लाने में मदद करने व निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. हमारी बेटे से आखरी बार शुक्रवार को बात हुई थ, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था. वह बहुत चंचल स्वभाव का था, ना जाने अचानक कैसे ये सब हो गया.''

डेड बॉडी भारत आने में लग सकते हैं 3 हफ्ते (Etv Bharat)

घर में सबसे छोटा था गुरकीरत

मृतक के पिता गुरजीत सिंह ने बताया कि जवान बेटे की मौत का सुनकर उनकी पत्नी और बाकी परिजनओं का रो रो कर बुरा हाल है. उन्होंने कहा, '' मेरे दो बेटे हैं, ये सबसे छोटा था और बड़ा बेटा रायपुर में रहता है, जिसका नाम प्रबकीरत सिंह है. बेटा गुरकीरत उज्जैन के कार्मल कान्वेंट स्कूल में पढ़ा, जिसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. मास्टर्स के लिए कनाडा गया था, जहां कनाडा के नॉर्दन लाइट कॉलेज मे पढ़ रहा था. लगभग 5-6 महिने का कोर्स और बचा था.''

Ujjain manocha family
गुरकीरत की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल (Etv Bharat)

कनाडा जाने से पहले किया था फूड बिजनेस

मृतक के पिता गुरजीत सिंह ने आगे बताया, '' बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स करके करके वह कनाडा में सेटल होना चाहता था. कनाडा जाने से पहले मेरे साथ फूड बिजनेस देखता था. उसका उसी में इंटरेस्ट था. कनाडा में वॉलमार्ट में स्टोर मैनेजर था क्योंकि पढ़ाई के साथ जॉब करनी जरूरी होती है. इसलिए 4 दिन पढ़ाई और 3 दिन जॉब करता था. मेरी आखिरी बात शुक्रवार को हुई जब में दिल्ली से उज्जैन आ रहा था.''

Gurkeerat Singh Manocha Death
घटना की जानकारी लगने के बाद गुरकीरत के उज्जैन निवास पर पहुंची स्थानीय पुलिस (Etv Bharat)

डेड बॉडी भारत आने में लग सकते हैं 3 हफ्ते

पड़ोसी अभिलाष जैन ने बताया, '' गुरकीरत के परिजनों ने बताया कि हत्या का मामला है. कनाडा पुलिस इंवेस्टिगेशन और पीएम के बाद ही डेड बॉडी देगी. ऐसे में भारत आने में 3 सप्ताह का समय लग सकता है. चूंकि कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था और आपस की गुटबाजी में हत्या की संभावना नजर आ रही है. उसे खाना खाने के बहना बुलाया गया था.'' वहीं, मृतक के बड़ भाई प्रबकीरत ने कहा, '' या तो बॉडी जल्द मिल जाए या फिर सरकार वीजा दिलवाने में मदद करे और हम लोग वहां जा सकें. मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से हर संभव मदद करें. हॉस्पिटल और पुलिस ने हमसे संपर्क कर डेड बॉडी की पहचान करवाई है.''

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वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुरकीरत को कनाडा में 10-12 कॉलेज के छात्रों ने बुरी तरह से मारा और फिर उसपर कार चढ़ा दी.

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