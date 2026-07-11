ETV Bharat / state

साइकिल से 40 हजार किमी की यात्रा पर निकले महेश, हरियाणा से पहुंचे मध्य प्रदेश, पूरी दुनिया नापने का सपना

40 हजार किलोमीटर के सफर पर साइकिल से निकले ( ETV Bharat )

महेश प्रजापति का उद्देश्य भारत के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 12 ज्योतिर्लिंगों, चारधाम सहित लद्दाख तक साइकिल से पहुंचने का है. इस अभियान के माध्यम से वे लोगों को सनातन संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य, फिट इंडिया अभियान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं. यात्रा के दौरान वे सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर रहे है. उज्जैन में भी उन्होंने एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवीन भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह और सीएम डॉ. मोहन यादव के बड़े भाई व प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदलाल यादव से मुलाकात की.

उज्जैन: हरियाणा के रेवाड़ी निवासी 28 वर्षीय महेश प्रजापति देशभर में करीब 40 हजार किलोमीटर की विशेष साइकिल यात्रा पर निकले हैं. वह अपने 'जानू साइकिल' से जनजागरूकता का संदेश फैलाते हुए भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

जानू से 40 हजार किमी की यात्रा करेंगे महेश (ETV Bharat)

मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर विशेष ध्यान

महेश प्रजापति ने बताया, " यह यात्रा 15 मार्च को रेवाड़ी से स्टार्ट हुई थी. आज (शुक्रवार) को 109 वां दिन है. अभी तक 5 हजार किलोमीटर का सफर कर चुका हूं. राजस्थान पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं. मध्य प्रदेश के बाद गुजरात जाएंगे. यह 40 हजार किलोमीटर का सफर है. 15 मार्च को हमने बहुत सारे उद्देश्यों के साथ यात्रा शुरू की थी. जिसमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी शामिल हैं."

12 ज्योतिर्लिंगों-चारधाम का साइकिल से जाकर दर्शन करेंगे महेश (ETV Bharat)

इतने लोग मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे

महेश प्रजापति ने आगे बताया कि दुनियाभर में करीब 802 करोड़ मनुष्य रहते हैं, जिसमें से करीब 13.9 प्रतिशत लोग मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसमें से कुछ जन्मजात हैं और कुछ लोग प्रबंधन, खान-पान और दिनचर्या से काम नहीं करने की वजह से मानसिक रूप से अक्षम हो जाते हैं. ऐसे में जो जन्मजात होते हैं उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग बाद में मानसिक रूप से बीमार होते हैं उसे ठीक किया जा सकता है.

महाकाल मंदिर में महेश (ETV Bharat)

साइकिल से नेपाल, भूटान सहित कई देशों की कर चुक हैं सैर

महेश ने बताया, '' मैंने साईकिल से लास्ट ईयर नेपाल, भूटान, वियतनाम, थाईलैंड तक की यात्रा की है. इसका नाम भी हमने 'जानू' रखा हुआ है. अभी इस यात्रा की बात करूं तो अभी तो 26 राज्य बचे हुए हैं. परिवार में पापा, मम्मी, भाई, बहन, भाभी सब हैं. पापा एयरफोर्स से रिटायर हैं, उनके ही सपोर्ट से मैं चल पा रहा हूं.''