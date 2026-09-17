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पीपल के पत्ते पर नवधा भक्ति के रंग, शिव का रुद्र अवतार, कैनवास पर गॉड गिफ्टेड हुनर

कैनवास पर गॉड गिफ्टेड हुनर ( ETV Bharat GFX )

शहर के गीता भवन में सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय युवा धर्म संसद के तहत राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी में 6 राज्यों के 50 कलाकार शामिल हुए हैं. इनमें मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कलाकार हैं. इन आर्टिस्ट की उम्र 21 से 67 वर्ष तक की है. आयोजकों के अनुसार इनमें 17 कलाकारों ने कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है. गॉड गिफ्टेड हुनर से उन्होंने चित्रकला में अपनी पहचान बनाई है. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात मूर्तिकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अद्वैतचरण ने किया.

6 राज्यों से पहुंचे हैं 50 कलाकार (ETV Bharat)

कार्यशाला में मेघदूत की अभिज्ञान शाकुंतलम, महापुरुषों की कथाएं, अहिल्याबाई होल्कर, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न और षोडश संस्कार की हर एक कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र हैं

उज्जैन: महाकाल की नगरी में युवा धर्म संसद में राष्ट्रीय चित्रकला, कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. देश भर से पहुंचे कलाकार नवधा भक्ति, विक्रमादित्य के नवरत्न, कालिदास और षोडश संस्कार जैसे विषयों पर अपने हुनर को कैनवास पर उतार रहे हैं. यहां पहुंचे 50 कलाकारों में से 17 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए कभी भी कहीं से भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और यह उन्हें गॉड गिफ्टेड है.

50 कलाकारों में से 17 कलाकारों ने कहीं नहीं ली ट्रेनिंग (ETV Bharat)

वर्कशॉप में पेटिंग बनाते कलाकार (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में पहली बार यह आयोजन

कार्यक्रम की संयोजक और सेवाज्ञ संस्थानम की पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकिता जायसवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "युवा धर्म संसद एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह छठवां आयोजन है. इससे पहले काशी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार और कांचीपुरम में आयोजन हो चुका है. मध्य प्रदेश में यह आयोजन पहली बार हो रहा है. वर्ष 2027 में आयोजन द्वारिका में होगा. इस तरह यह सप्तपुरियों का वार्षिक कार्यक्रम समापन होगा."

मीरा की कृष्ण भक्ति (ETV Bharat)

विक्रमादित्य के नवरत्नों पर कलाकृति (ETV Bharat)

पीपल के पत्ते पर नवधा भक्ति राम नाम से बनी पेंटिंग

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की प्रतिभा पांडेय ने नवधाभक्ति को अपनी कलाकृति का विषय बनाया. उन्होंने पीपल के पत्ते के आकार में राम नाम लिखकर पेंटिंग तैयार की. उन्होंने बताया, "उनकी कलाकृति में नवधा भक्ति के 9 अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन को राम नाम के जरिए दिखाया गया है. पिछले 6 सालों से राम नाम लेखन भी कर रही हैं." उनका कहना है, "वह लिखे गए राम नाम की संख्या नहीं गिनती. वह ऐसा करेंगे तो उनके मन के भाव कभी भी भगवान के प्रति समर्पण के नहीं रहेंगे."

पीपल के पत्ते पर नवधा भक्ति के रंग (ETV Bharat)

अहिल्याबाई होल्कर के रंग (ETV Bharat)

विक्रमादित्य के नवरत्नों पर रोशनी सिंह की कलाकृति

वाराणसी की 21 वर्षीय कलाकार रोशनी सिंह चौहान सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों पर पेंटिंग बना रही है. वे बताती हैं, "सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े नवरत्नों को अपनी कलाकृति में प्रस्तुत कर रही है. खास बात यह है कि हर एक नवरत्न को एक रिंग के अंदर कैनवास पर उतारा गया है."

विद्यारंभ संस्कार को कैनवास पर उतार रहीं पद्मिनी

वाराणसी की 60 वर्ष से अधिक उम्र की कलाकार पद्मिनी जसवंत मेहता ने षोडश् संस्कार में शामिल 11वे विद्यारंभ संस्कार को अपनी पेंटिंग का विषय बनाया है. पद्मिनी जसवंत मेहता ने बताया, "शिक्षा और ज्ञान जीवन की बुनियाद है. विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से बालक के जीवन में शिक्षा और संस्कार की शुरुआत होती है. बचपन में शुरू हुई कला की रुचि आगे चलकर पैशन और प्रोफेशन में बदल गई."

मध्य प्रदेश में पहली बार यह आयोजन (ETV Bharat)

शंकर सिंह राजावत बना रहे शिव का रुद्र अवतार

राजस्थान के 67 वर्षीय शंकर सिंह राजावत भगवान शिव के रुद्र अवतार का चित्रण कर रहे हैं. उन्होंने कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली पेंटिंग उनके लिए हॉबी और जुनून है.

शिव का रुद्र अवतार (ETV Bharat)

राम तेजपाल सिंह की कलाकृति में हनुमान के हृदय में राम भक्ति

जयपुर के 45 वर्षीय कलाकार तेजपाल सिंह ने नवधा भक्ति पर भगवान हनुमान को विषय बनाया. उनकी पेंटिंग में हनुमान जी अपना सीना चीरकर हृदय में भगवान श्रीराम को विराजमान दिखा रहे हैं.

राम तेजपाल सिंह की कलाकृति में हनुमान के हृदय में राम भक्ति (ETV Bharat)

तेजपाल सिंह ने बताया, "वह हनुमान जी की श्रीराम के प्रति भक्ति को इस कलाकृति के माध्यम से दिखा रहे हैं. पेंटिंग एक्रेलिक कलर से कैनवास पर बनाई गई है. कला ईश्वर का आशीर्वाद है और वरिष्ठ कलाकारों के सानिध्य में सीखने का अवसर मिलता रहता है."