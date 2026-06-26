उज्जैन में दिन दहाड़े युवती पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, तड़पते हुए अस्पताल में कराया भर्ती

उज्जैन में दिन दहाड़े युवती पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला, तड़पते हुए अस्पताल में कराया भर्ती
उज्जैन में बीच बाजार युवती पर चाकु से हुआ 5 बार हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 3:58 PM IST
उज्जैन: नीलगंगा थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े दवा बाजार में 19 वर्षीय युवती पर 5 बार चाकू से बदमाश ने हमला किया. यह घटना शुक्रवार दोपहर 12:45 के पास हुई. युवती दवा बाजार पहुंची तो उसके पास गले में सफेद कपड़ा डाले एक बदमाश पहुंचा, कुछ देर युवती को रोक उससे बातचीत की और अचानक पॉकेट से चाकू निकाल कर ताबड़तोड़ वार करता चला गया. युवती का शोर सुन दवा व्यवसाई तुरंत पहुंचा, जिसे देख आरोपी मौके से भाग गया.
कौन है युवती
दरअसल, युवती दवा बाजार में एक निजी फार्मा एजेंसी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है. 1 बजे उसके काम का समय शुरू होता है. फार्मा एजेंसी के मालिक धर्मवीर ने बताया "हर रोज 1 बजे युवती आती है, उसका नाम पूजा रजक है और शहर के बापू नगर की रहने वाली है. अभी बीए भी कर रही है. जैसे ही उस पर हमले की सूचना मिली, उसे शासकीय अस्पताल चरक भवन लाकर ले जाया गया. मामले की सूचना पुलिस और परिवार को दे दी गई है."
पुलिस परिवार, व्यवसाईयों से कर रही पूछताछ
वहीं पूरे मामले में मौके पर पहुंची नीलगंगा थाना पुलिस की और से मामले में जांच कर रही है. मामले में एसआई मनोहर बड़ोदिया ने बताया कि "सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. युवती को निजी अस्पताल में रेफर करवाया गया है. परिवार, दवा बाजार में व्यवसाइयों व अन्य सबसे पूछताछ के बाद बदमाश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. टीम ने सभी जगह तालशी शुरू कर दी है.
- बुलेट से आए बदमाशों ने युवक पर उड़ेला पेट्रोल, लगा दी आग, उधारी के पैसों का खूनी खेल
- एक मकान 3 लाशें, गुना में ट्रिपल डेथ केस बनी मिस्ट्री, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस
एकतरफा प्यार में युवती का पीछा कर रहा था सुनील
जानकारी के अनुसार हमलावर का नाम सुनील सामने आया है. जो कि पिछले 8 महीनों से पूजा के पीछे एकतरफा प्यार के चलते पड़ा हुआ था. पूजा को 8 महीनों से परेशान कर रहे सुनील ने दवा बाजार में रोक हमला कर फरार हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.