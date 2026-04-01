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विधानसभा में 2 दिन भविष्य के सपने बुन बाबा महाकाल के दर पर 3 राज्यों के युवा विधायक

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों ने उज्जैन पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान का आशीर्वाद लिया.

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बाबा महाकाल के दर पर 3 राज्यों के युवा विधायक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 3:15 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 3:33 PM IST

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उज्जैन : तीन राज्यों के युवा विधायकों की मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 दिन की पाठशाला लगी. इसके बाद सभी युवा विधायक बाबा महाकाल के दर के माथा टेकने पहुंचे. इनमें कई मंत्री भी शामिल रहे. मध्य प्रदेश विधानसभा में दो दिवसीय युवा विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें मध्य प्रदेश के 18, छत्तीसगढ़ के 15 और राजस्थान के 22 विधायक शामिल हुए.

50 युवा विधायकों ने क्या मनोकामना मांगी

विधानसभा में वरिष्ठों का अनुभव लेकर भविष्य के सपने संजोकर सभी युवा विधायकों ने बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई. सभी ने महाकाल मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर आरती के दर्शन किए और ध्यान लगाया. छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत सिंह साहेब और राजस्थान के युवा विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, बालेश्वर साहू, मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक महेश परमार सहित 50 युवा विधायकों ने देश में खुशहाली की प्रार्थना की. इसके साथ ही बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई कि हमारा देश दुनिया में अर्थ व्यवस्था के मामले में अव्वल हो जाए.

50 युवा विधायकों ने बाबा महाकाल से मांगी मनोकामना (ETV BHARAT)

महाकाल के दर्शन के बाद क्या बोले विधायक

बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद राजस्थान के विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने मीडिया से चर्चा में कहा "बाबा महाकाल जी के दर्शन कर मन प्रसन्न हो गया. यहां पर दुर्गादास जी ने शिप्रा नदी के तट पर अपने आखिरी सांस ली थी. आप सोचें कि यहां वीर भी हुए व संत भी. साथ ही यहां तो साक्षात शिव शंकर खुद हैं. इस धरती की तो बात ही अलग है." वहीं, जिला प्रशासन व मंदिर प्रशासन की ओर से सभी विधायकों का एसडीएम पवन बरिया ने सत्कार किया.

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युवा विधायकों का महाकाल मंदिर समिति ने किया सम्मान (ETV BHARAT)

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महाकाल मंदिर में नंदी से मांगी मनोकामना (ETV BHARAT)

इससे पहले भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 राज्यों के के 45 तक की उम्र के 55 विधायकों का संगम हुआ. दो दिन के सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण में युवा विधायकों की भूमिका पर मंथन किया गया. समापन कार्यक्रम में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने युवा विधायकों को संबोधित करते हुए कहा "दुनिया का यथार्थ समझ लें, यदि आज आप समृद्ध नहीं हैं तो आपका भविष्य नहीं है. चीन ने 1950 में तय कर लिया था कि अगले 100 साल बाद वह कहां होगा, लेकिन समृद्ध भारत का समना देखने में हमने 66 साल खराब किए. यह हम सभी की विफलता थी."

Last Updated : April 1, 2026 at 3:33 PM IST

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