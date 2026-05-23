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कुटुर-कुटुर चबा रहा था हड्डियां, हलक में अटकी जान, ऑपरेशन में डॉक्टरों का निकला पसीना

घटना 20 मई की बताई जा रही है. महीदपुर मंडी निवासी टीकम परमार बीते बुधवार दोपहर में बड़े चाव से मटन का आनंद ले रहे थे. इस दौरान अचानक 2 नुकीली हड्डी उनके गले में फंस गई. टीकम परमार ने इसे छोटी घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया. हालांकि देखते ही देखते उनके गले में परेशानी बढ़ती चली गई. जिसके बाद परिजन आनन फानन में पीड़ित को नागदा तहसील अंतर्गत जनसेवा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जांच में हड्डियां गले के सर्वाइकल इसोफेगस में फंसी पाई गईं.

उज्जैन: मछली खाते समय कई बार उसके कांटे मुंह में या गले में फंस जाते हैं लेकिन उज्जैन में मटन खाते समय एक शख्स के गले में 2 हड्डियां फंस गई. जिससे उस व्यक्ति को हड्डी निगलने और सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. जब काफी समय बाद तक गले से हड्डियां नीचे नहीं उतरीं तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर इन हड्डियों को निकाला और मरीज को अहसनीय दर्द से छुटकारा दिलाया.

एसोफेगोस्कोपी प्रक्रिया से ऑपरेशन

ग्रासिम जनसेवा अस्पताल के डॉक्टर मयूर कबाड़े ने बताया, "युवक जब अस्पताल आया तो स्थिति गंभीर थी. थोड़ी सी और देरी मरीज के लिए खतरा बन सकती थी. युवक टीकम का एसोफेगोस्कोपी प्रक्रिया से आपरेशन कर गले में फंसी 2 हड्डियों को निकाला गया. उपचार के बाद युवक को पूरा दिन 24 घण्टे ऑब्जरवेशन में रखा और फिर डिस्चार्ज कर दिया गया. अब वह स्वस्थ है."

डॉक्टर मयूर कबाड़े ने कहा, "मछली और अन्य हड्डी वाले खाद्य पदार्थ खाते समय जल्दबाजी और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहिए. छोटी हड्डियां गले या भोजन नली में फंसने पर जानलेवा स्थिती भी पैदा कर सकती हैं."

क्या होता है सर्वाइकल इसोफेगस

डॉक्टर मयूर कश्यप ने बताया, "सर्वाइकल इसोफेगस भोजन नली यानी इसोफेगस का ऊपरी हिस्सा होता है जो गले में (नेक क्षेत्र) में स्थित रहता है. यह हिस्सा मुंह और गले से भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम करता है. भोजन जिस नली के माध्यम से पेट तक जाता है. उसे इसोफेगस कहते है. इसका जो भाग गर्दन के अंदर होता है वही सर्वाइकल इसोफेगस कहलाता है. इसमें निगलने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में चुभन, सूजन और संक्रमण जैसी परेशानी हो सकती है."

एसोफेगोस्कोपी प्रक्रिया को जानिए

एसोफेगोस्कोपी प्रक्रिया में डॉक्टर एक विशेष पतली और लचीली ट्यूब के माध्यम से भोजन नली (इसोफेगस) की जांच करते हैं. इस ट्यूब के आगे कैमरा और लाइट लगी होती है. जिससे गले और भोजन नली के अंदर की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देती है. इस प्रक्रिया को उस वक्त अपनाया जाता है जब गले में भोजन, नली में हड्डी, सिक्का और अन्य कुछ फंस जाता है. ब्लॉकेज या चोट का पता करने के लिए सूजन, घाव, संक्रमण की जांच के लिए मरीज को बेहोशी या एनेस्थीसिया दी जाती है. मुंह के रास्ते कैमरा युक्त ट्यूब डाला जाता है. स्क्रीन पर भोजन नली की जांच की जाती है.