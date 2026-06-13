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महाकाल मंदिर में युवकों का अमर्यादित व्यवहार, गार्ड्स ने तुरंत सिखाया सबक

महाकाल मंदिर में बैरिकेड लाइन कूदकर आगे घुसे थे दो युवक, गार्ड्स ने पकड़ा, युवक ने की हाथापाई तो गार्ड्स ने बरसाए थप्पड़.

MAN BEATEN IN UJJAIN TEMPLE
महाकाल मंदिर में युवक का अमर्यादित व्यवहार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 7:57 AM IST

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Updated : June 13, 2026 at 8:35 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक युवक को अमर्यादित व्यवहार करना भारी पड़ गया. गुरुवार सुबह दो युवक मंदिर के नंदी हॉल में अमर्यादित व्यवहार करते हुए लाइन बैरिकेंडिंग लांघ गए, तभी गार्डस की उनपर नजर पड़ गई. गार्ड्स द्वारा पकड़े जाने पर युवक अभद्रता करने लगा और गार्ड से हाथपाई करी, जिसके जवाब में गार्ड ने उसपर जमकर थप्पड़ बरसाए.

11 जून की घटना, अब सामने आया वीडियो (Etv Bharat)

11 जून की घटना, अब सामने आया वीडियो

इस पूरे घटना का वीडियो मंदिर परिसर में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गया जो अब सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक गणेश मंडपम से नंदी हॉल की ओर बढ़ते हैं. इस दौरान दोनों मंदिर के नियम व मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए आगे की लाइन में कूद जाती है. तभी सुरक्षा गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर जमकर हाथापाई हो जाती है. घटना 11 जून सुबह करीब 6:45 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

मंदिर में भक्तों का ऐसा आचरण किस हद तक सही?

मंदिर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अमर्यादित व्यवहार करने वाले दो युवकों में से एक युवक गार्ड का गला पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद गार्ड जवाब में उसे थप्पड़ जड़ देता है. इसके बाद कई अन्य गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और दोनों युवकों को मंदिर परिसर से बाहर कर देते हैं. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर गार्ड्स को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, पर सवाल यह भी हैं कि क्या मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का इस तरह का आचरण उचित है?

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मंदिर की सुरक्षा गार्ड्स की जिम्मेदारी

इस मामले में मंदिर समिति ने भी प्रतिक्रिया दी है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा, '' वीडियो देखने पर पता चलता है कि दोनों युवक लाइन ब्रेक करते हुए शीघ्र दर्शन लाइन में पहुंच गए थे, ये नियमों का उल्लंघन है और मंदिर में अमर्यादित व्यवहार है. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी और विवाद बढ़ गया. ऐसे कृत्य से न सिर्फ दर्शन व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि भगदड़ भी पैदा हो सकती है. शुरुआती जांच में सुरक्षाकर्मियों की कोई बड़ी गलती सामने नहीं आई है और वे अपने कर्तव्य का पालन करते पाए गए हैं. हालांकि, निष्पक्ष जांच तक संबंधित सुरक्षाकर्मियों को गणेश मंडपम ड्यूटी से हटा दिया गया है.''

Last Updated : June 13, 2026 at 8:35 AM IST

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