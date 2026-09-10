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ढाई साल से खड़े, 12 साल का संकल्प, योगी विष्णु नाथ की गोवंश के लिए जंग, 20 दिन का अल्टीमेटम

लावारिस गोवंश की सम्मानजनक भू-समाधि के लिए भूमि की मांग, योगी विष्णु नाथ बोले मांग पूरी नहीं हुई तो काल भैरव घाट पर होगा आंदोलन.

UJJAIN YOGI VISHNU NATH
योगी विष्णु नाथ की गोवंश के लिए जंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 5:32 PM IST

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उज्जैन: लावारिस मृत गौवंश को सम्मानपूर्वक समाधि देने के लिए भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर योगी विष्णु नाथ द्वारा 10 सितंबर से अन्न जल त्याग अनशन शुरू किया जाना था. लेकिन नाथ संप्रदाय के वरिष्ठ साधु संतों की पहल के बाद आंदोलन फिलहाल 15 से 20 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. जिसकी जानकारी खुद योगी विष्णु नाथ ने वीडियो जारी कर दी है. अखाड़े के वरिष्ठ साधुओं ने शासन प्रशासन से इस विषय में बातचीत होना बताया और कहा मांग पर निर्णय के लिए 15 से 20 दिन का समय मांगा गया है. साधु संतों के आग्रह को देखते हुए योगी विष्णु नाथ ने भी अपना प्रस्तावित धरना अनशन फिलहाल टाल दिया है

मांग पर फैसला नहीं हुआ तो फिर होगा बड़ा आंदोलन
योगी विष्णु नाथ ने वीडियो जारी कर कहा कि, ''15 से 20 दिनों के भीतर यदि शासन प्रशासन उनकी मांग पर निर्णय नहीं लेता है तो काल भैरव मंदिर के सामने काल भैरव घाट पर भव्य एवं व्यापक धरना अनशन शुरू किया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि, ''इस आंदोलन में देश दुनिया से साधु-संत, सनातनी और गौ भक्त भी शामिल होंगे. मृत गोवंश को लावारिस स्थिति में छोड़ने की बजाय उसके अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक व्यवस्था और निर्धारित भूमि उपलब्ध होना जरूरी है.''

योगी विष्णु नाथ बोले मांग पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन (ETV Bharat)

लगभग 29 माह से खड़े रहकर तपस्या का संकल्प
योगी विश्वनाथ ने बताया कि, ''उनकी उम्र 28 वर्ष है. उन्होंने अपने गुरु बाबा बम-बम नाथ से आशीर्वाद लेकर करीब 29 माह पहले 12 वर्षों तक खड़े रहकर जीवन बिताने का संकल्प लिया था. उस संकल्प को आज भी निभा रहे हैं. उनके अनुसार, इस संकल्प के तहत भोजन, पानी और विश्राम भी वह खड़े रहकर करते हैं.'' अब गौवंश की सम्मान जनक विदाई के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर उन्होंने अन्न जल त्याग अनशन का निर्णय लिया था.

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12 साल खड़े रहकर तपस्या के संकल्प के 29 महीने हुए पूरे (ETV Bharat)

9 वर्ष की उम्र में उज्जैन पहुंचे, लिया सन्यास
मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी योगी विश्वनाथ के अनुसार, ''वह महज 9 वर्ष की उम्र में उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान पहुंचे थे. यहां उन्होंने बाबा बम-बम नाथ महाराज से दीक्षा ली और अपना पिंडदान कर सन्यास ग्रहण किया.'' अब उनका कहना है कि, ''गोवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर वे आसान प्रशासन के निर्णय का इंतजार करेंगे. 15 से 20 दिन की तय अवधि में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को बड़ा स्वरूप में आगे बढ़ाने की चेतावनी दी है.''

43 डिग्री तापमान में 21 दिन की अष्टधुनि तपस्या
योगी विष्णुनाथ अघोर अखाड़ा एवं सेनापति काल भैरव गौ-सेवा संगठन से जुड़े हैं और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं. बीती गर्मी में उन्होंने चक्रतीर्थ शमशान पर 43 डिग्री तापमान के दौरान 21 दिनों तक अष्टधुनि तपस्या की थी.

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