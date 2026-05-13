ETV Bharat / state

चंदे का हिसाब मांगने पर परिवार का बायकॉट, युवक बोला-न्याय नहीं मिला तो करूंगा धर्म परिवर्तन

उज्जैन में जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी, पंचों पर लगाया सामाजिक बहिष्कार का आरोप, प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वसन.

UJJAIN YOUTH CONVERT RELIGION
उज्जैन में यादव परिवार का बहिष्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 12:00 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: बड़नगर तहसील के ग्राम बंगरेड में यादव समाज के एक युवक द्वारा समाज के पंचों पर सामाजिक बहिष्कार, अपमान और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पीड़ित युवक नरेंद्र यादव ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे परिवार सहित धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होंगे. मामले ने जिले में सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है.

चंदे को लेकर शुरु हुआ विवाद
नरेंद्र यादव के अनुसार, ''विवाद की शुरुआत डॉक्टर विष्णु प्रसाद यादव के यहां आयोजित एक शादी समारोह से हुई. कार्यक्रम में समाज की ओर से लिए गए 5100 की जगह ₹11 हजार के चंदे और धर्मशाला किराए को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा चल रही थी. इसी दौरान नरेंद्र यादव ने ग्रुप में लिखा कि यदि किसी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार करते हुए राशि वापस कर देना चाहिए.'' यह बात पंचों को नागवार गुजरी.

उज्जैन में जनसुनवाई में पहुंचे युवक ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी (ETV Bharat)

व्हाट्सएप कॉल पर परिवार का बहिष्कार
आरोप है कि इस टिप्पणी के बाद समाज के एक पंच के भाई ईश्वरलाल यादव ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल कर अपशब्द कहे और समाज छोड़ने तक की बात कही. नरेंद्र का कहना है कि, ''उन्होंने यह बात समाज के ग्रुप में भी रखी, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी भी सदस्य ने इस गलत व्यवहार का विरोध नहीं किया. इसके बाद अन्य पदाधिकारियों पर भी फोन पर गाली-गलौज और धमकियां देने का आरोप लगाया.''

पीड़ित युवक का कहना है कि, बिना उनका पक्ष सुने और बिना किसी निष्पक्ष बैठक के समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके परिवार को समाज से निष्कासित करने का संदेश जारी कर दिया गया. इतना ही नहीं, गांव में समाज के किसी भी कार्यक्रम, आयोजन और सामाजिक गतिविधियों में उनके परिवार के शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई.

शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
नरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि, ''समाज की धर्मशाला के किराए और चंदे में वित्तीय अनियमितताओं का विरोध करने के कारण कुछ रसूखदार पंच उनसे द्वेष रखने लगे थे.'' उन्होंने कहा कि, ''इस पूरे मामले की शिकायत पहले भी एसपी ऑफिस में की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बाद में समाज की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें उन्हें बुलाया तक नहीं गया और केवल चंदे की राशि वापस कर मामले को समाप्त मान लिया गया.''

युवक ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी
सामाजिक बहिष्कार और लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान नरेंद्र यादव ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि, ''यदि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान वापस नहीं मिला और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अदालत का सहारा लेने के साथ परिवार सहित मुस्लिम धर्म अपनाने पर भी विचार करेंगे.'' अपर कलेक्टर संदीप सिंह ने बताया कि, ''मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत को जांच में लिया गया है व उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.''

Last Updated : May 13, 2026 at 12:11 PM IST

TAGGED:

UJJAIN PUBLIC HEARING
UJJAIN YADAV COMMUNITY BOYCOTT
UJJAIN BOYCOTT RELIGIOUS THREAT
YADAV FAMILY BOYCOTTED IN UJJAIN
UJJAIN YOUTH CONVERT RELIGION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.