अल्बानिया के तिराना में फंसी उज्जैन की खिलाड़ी, मोहन यादव की मदद से मिली वापसी की राह

प्रियांशी के पिता मुकेश ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष से संपर्क कर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तक परेशानी पहुंचाई. मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और प्रियांशी ही नहीं प्रियांशी के साथ फंसे सभी भारतीय खिलाड़ियों को भारत सरकार के माध्यम से सुरक्षित वापस भारत लाने में मदद की.

उज्जैन: वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की भारतीय खिलाड़ी प्रियांशी प्रजापति अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण अल्बानिया के तिराना शहर में बीते 4 दिनों से फंसी हुई थी. प्रियांशी अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में शामिल होने पहुंची थी. अचानक युद्ध के हालातों के बाद प्रियांशी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद वहां फंसे होने पर अपने घर पर जानकारी दी.

प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापति ने बताया कि "उज्जैन जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष नारायण यादव और अन्य के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तक बात पहुंचाई. मुख्यमंत्री ने मुझसे और बेटी प्रियांशी से वीडियो कॉल पर चर्चा कर जानकारी ली. प्रियांशी अल्बानिया के तिराना शहर में 24 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में शामिल होने गई थी.

प्रियांशी मध्य प्रदेश से एक मात्र महिला खिलाड़ी थी, जिसने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में रजत पदक भी जीता. प्रियांशी को 1 मार्च को दुबई के रास्ते लौटना था लेकिन अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान फ्लाइट बंद होने और अन्य कारणों से लौट नहीं पाई."

प्रियांशी ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक (ETV Bharat)

कैसे पहुंची प्रियांशी?

प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापति ने बताया कि "बेटी ने जैसे ही जानकारी दी, बिना देरी किए कुश्ती संघ के पदाधिकारियों से संपर्क किया. बेटी को सकुशल अर्मेनिया से तुर्की और कजाकिस्तान के रास्ते भारत एवं मध्य प्रदेश सरकार की मदद से भारत लाया जा रहा है. प्रियांशी के साथ भारत के अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी भी सकुशल भारत पहुंचने वाले हैं."

मोहन यादव की मदद से मिली वापसी की राह (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने की पोस्ट

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि "अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में शामिल सभी भारतीय खिलाड़ी सुरक्षित वापस आ रहे हैं. मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापति भी आज सुरक्षित स्वदेश लौट रही हैं. बिटिया ने चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है. आज बिटिया के पिता जी से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की."

अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में जीत चुकी गोल्ड

प्रियांशी के पिता मुकेश ने बताया कि "प्रियांशी का यह पहला सीनियर वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट था, जिसमें प्रियांशी ने ओलंपियन पहलवानों को कड़ी टक्कर देते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और रजत पदक अपने नाम किया. प्रियांशी ने 50 किलो कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतकर उज्जैन ही नहीं मध्य प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया. इससे पहले भी प्रियांशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं. प्रियांशी ने वियतनाम में आयोजित अंडर-23 एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था."